Figo: «El caso Negreira nos ha demostrado que hay que hacer una limpieza en el fútbol»

El ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque, presentó este miércoles junto a Banco Santander su decimotercera edición de su campus de fútbol de verano, la ‘Vicente del Bosque Football Academy’. El acto tuvo lugar en el Work Café Santander de Paseo de Recoletos, en Madrid, y contó con la presencia de personalidades importantes como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, José Manuel Franco, presidente del CSD, o Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. También estuvieron presentes ex futbolistas como Luis Figo, Morientes o Juanfran.

El acto fue presentado por Roberto Gómez y todos los presentes, además de elogiar al ex seleccionador campeón del Mundo y de Europa, fueron preguntados sobre la actualidad deportiva. Luis Figo, entre otros, contestó a todo tipo de preguntas.

«En la Champions, con el Real Madrid siempre hay que contar, pero mi favorito está entre el Manchester City y el Bayern de Múnich. El Inter de Milán lo tiene un poco más complicado y en mi nivel de favoritismo está un poco inferior», afirmaba el mítico ex futbolista portugués.

«No conocía a Vicente del Bosque cuando llegué al Madrid y mis años de trabajo junto a él me dieron a conocer a una persona única. Es una persona a la que tengo un gran respeto y admiración, a la que me une amistad y fue de las personas que más me ayudo en la integración de cambio de club y ciudad» continuaba afirmando Luis Figo sobre Vicente del Bosque.

Pero Luis Figo también habló del caso Negreira y no dejó indiferente a nadie: «¿Caso Negreira? En su momento se sabrá la verdad, hay que hacer una limpieza por el bien del fútbol, que siempre depende de los ciclos y tenemos que cuidarlo. Hay que fomentar que las generaciones lo vean y no tengan otras tentaciones y otras cosas para ver. Tenemos que trabajar para atraer a nuevas generaciones».

«Vienen a la luz muchas cosas del pasado y habrá que ver las consecuencias para el bien del fútbol. Muchas veces lo que es querer ganar no tiene que ver con el fútbol. El fútbol no deja de ser un deporte pero es consecuencia de las decisiones de la gente», culminaba Luis Figo sobre el caso Negreira.