Almeida: «El nuevo Bernabéu será un gran atractivo para Madrid, se lo he agradecido a Florentino»

Vicente del Bosque presentó este miércoles junto a Banco Santander su decimotercera edición de su campus de fútbol de verano, la Vicente del Bosque Football Academy. El acto tuvo lugar en el Work Café Santander de Paseo de Recoletos, en Madrid, y contó con la presencia de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, Luis Figo y Morientes, ex jugadores del Real Madrid, Juanfran, ex jugador rojiblanco, o Camacho, ex técnico del Real Madrid y de la selección.

El acto fue presentado por Roberto Gómez y todos los presentes, además de elogiar al ex seleccionador campeón del Mundo y de Europa, fueron preguntados sobre la actualidad deportiva. El alcalde de Madrid, como suele hacer siempre, no rehuyó a ninguna pregunta.

«Las obras del Bernabéu van muy bien y creo que van a terminar en el plazo. Se va a convertir en un gran atractivo. Se lo he agradecido a Florentino personalmente. La inauguración no sé todavía cuándo será. Espero estar como alcalde», afirmaba Martínez-Almeida en la presentación del campus del Vicente del Bosque.

El Madrid, siempre favorito

«El favorito en la Champions siempre es el Madrid, las cosas como son. Lo que hizo el año pasado fue asombroso. Lo comenté con Nadal durante el partido contra el City, sabía que si marcaban uno ganarían el partido. Pero el tapado es el Nápoles», continuaba afirmando el alcalde de Madrid sobre el favorito para ganar la Champions.

Almeida también tuvo tiempo para hablar de la selección y enviarle fuerza al nuevo seleccionador tras la derrota ante Escocia: «Mucho ánimo a Luis de la Fuente. Hay que darle tiempo. Ha demostrado que sabe ganar y competir con España».