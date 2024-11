Marco Asensio ha vuelto a dar que hablar por algo que nada tiene que ver con los terrenos de juego. El ex jugador del Real Madrid, ahora en el PSG, donde su rendimiento está siendo bastante discreto, ha sido pillado en un reservado de una famosa discoteca de Madrid con una conocida participante de La isla de las tentaciones, concretamente con la canaria Tania Déniz.

Ha sido La Cuernis, una cuenta de Instagram que habla sobre salseos, la que ha resuelto el misterio y ha compartido un vídeo, grabado este mismo de fin de semana, en el que se ve a la influencer de fiesta en el reservado de una discoteca de la capital junto a Marco Asensio, que el pasado mes de junio se divorció de Sandra Garal menos de un año después de haberse dado el ‘sí, quiero’ en su Mallorca natal.

«En las stories tenéis la previa al salseo, y añado que me han contado que esto no es cosa de un día, que ya quedado y esa noche hablaron previamente para quedar. Tania Déniz y Marco Asensio (futbolista), estuvieron pegaditos casi toda la noche en el reservado de una discoteca. Por lo que me cuentan, tonteaban, hablaban, él le tocó el culo incluso, y bueno… que había fuego. No sabemos si se irían juntos de allí, pero los vio muchísima gente, ya que no se despegaban», asegura la citada cuenta en Instagram.

Curiosamente, hace unos días su ex mujer Sandra Garal también fue cazada de cena romántica en Dubái con otro famoso deportista de élite, el jugador de pádel Ale Galán. El periodista Javier de Hoyos ha compartido en sus redes sociales el vídeo de ambos en un conocido restaurante, imágenes en las que se les ve muy cómodos. Según los presentes estuvieron muy cariñosos, y no es la primera vez que se relaciona a la ex del futbolista del PSG con el jugador de pádel, con el que podría haber recuperado la ilusión tras su sonada separación de Asensio un año después de casarse.

Marco Asensio y Sandra Garal llevaban muchos años de relación y en junio de 2023 se casaron por todo lo alto en Mallorca. Sin embargo, el matrimonio apenas duró un año, pues poco antes del pasado verano comunicaron que se separaban. En un primer momento, ninguno de los dos quiso dar demasiadas explicaciones, pero la influencer posteriormente se ha abierto en sus redes sociales y ha lanzado varios dardos al futbolista balear, dejando caer que podría haber sufrido infidelidades.

Ahora, ya como soltero, Asensio ha aprovechado el parón internacional (no está siendo convocado por la Selección) para pasar unos días de vacaciones en Madrid, donde ha sido pillado en una discoteca con Tania Déniz, que también ha estado antes con otros deportistas tras romper su relación con Samuel, con quien fue a La isla de las tentaicones.