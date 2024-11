Pillan y graban a Sandra Garal, ex mujer de Marco Asensio, de cena romántica La modelo, cazada con el jugador de pádel Ale Galán, uno de los mejores del mundo Ya habían sido relacionados anteriormente

Pillan y graban a Sandra Garal, ex mujer de Marco Asensio, de cena romántica en Dubái con otro famoso deportista de élite. El periodista Javier de Hoyos ha compartido en sus redes sociales el vídeo de ambos en un conocido restaurante, imágenes en las que se les ve muy cómodos. Según los presentes estuvieron muy cariñosos, y no es la primera vez que se relaciona a la ex del futbolista del PSG con el jugador de pádel, con el que podría haber recuperado la ilusión tras su sonada separación de Asensio un año después de casarse.