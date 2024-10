Cuatro meses después de su sonado e inesperado divorcio de Marco Asensio, Sandra Garal ha decidido abrirse en canal y sincerarse a través de las redes sociales, donde se muestra muy activa en su día a día. En una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, la ex del futbolista del PSG se ha sincerado como nunca antes sobre cómo se encuentra en esta nueva etapa de soltera, lanzando algún que otro dardo al deportista.

La influencer cuenta que se encuentra «feliz y agradecida» pese a no ser su mejor momento. «No puedo mentir y obviamente tengo el corazón roto». Eso sí, la también arquitecta reconoce que «no cambiaría nada» porque todas estas experiencias le ayudan a crecer como persona. «Si algo hubiese sido diferente, no sería la mujer que soy a día de hoy y, por eso, estoy enormemente agradecida», insiste.

Cuestionada por el tema de las infidelidades, y sin referirse directamente a su matrimonio pero quizás dejando un mensaje subliminal, Sandra Garal dice esto. «¿Perdonarías una infidelidad?», le preguntaban sus seguidores. «He intentado perdonarlas, pero no he podido. A día de hoy, sin duda, no permitiría ninguna infidelidad y ni intentaría perdonarlas». La joven cuenta que ahora mismo se está «reconstruyendo con un amor gigante que jamás pudo imaginar». Además, no se cierra al amor, pero no lo haría público: «Mi pensamiento a día de hoy es que si tengo una relación personal no creo que la exponga en redes sociales. Es bastante doloroso que alguien opine a la ligera sobre tu vida y digan cosas falsas, entonces lo interpreto como una manera de protegerlo».

Por último, da un consejo a las mujeres que también se puede apreciar como un dardo a Asensio: «Somos increíbles y demasiado valiosas para dejar que alguien nos falte el respeto o nos haga daño y seguir ahí. Alguien que te quiere nunca te va a hacer daño, nunca va a hacer nada para romperte el corazón y, si lo hiciese, haría todo los posible para repararlo. Y ahí depende de cada uno que pueda solucionarse o no. Mientras te quedas donde no es, te cierras a todas las cosas bonitas que te mereces».

Mensajes de Sandra Garal

Hace unos meses, la arquitecta también escribía un enigmático mensaje que pudo ir dirigido al futbolista mallorquín. «Yo siempre perdono todas las cosas que me hacen porque soy de buen corazón. Es lo mejor para mi tranquilidad, pero jamás olvido cómo me afectó lo que me hiciste, la confianza que te di, no la valoraste, por eso mismo nadie vuelve a ser igual dos veces con esa persona», escribió Sandra Garal en su perfil de Threads. En su momento, Asensio dejó caer que la relación entre ambos seguía siendo buena y cordial, pero estas palabras de la influencer dan que pensar bastante y parece que no han acabado del todo bien.

Meses atrás, relacionaron en las redes sociales a Sandra Garal con un mítico tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. La joven influencer y arquitecta decidió dar un paso al frente y habla muy claro sobre esa posible relación con Noel Bayarri. Fue el creador de contenido Javier de Hoyos quien sorprendía vinculando a la joven con el televisivo: «Sandra Garal se ha ido este verano a Formentera para disfrutar de su soltería y aparentemente nos está enseñando en sus redes sociales que está con tres amigas (…) Pero Sandra también nos ha mostrado imágenes en un barco con unos cojines y un colchón que son los mismos en los que está subido Noel Bayarri», decía el periodista. Pero Sandra Garal se puso directamente en contacto con él para aclarar su relación con Noel Bayarri y zanjar por completo este asunto. «Te quiero escribir porque agradezco tu labor de investigación, pero quería aclararte que no tengo ningún tipo de pareja»,