El peor partido en el peor momento. El Atlético es un mar de dudas en vísperas de su debut en Champions ante la Lazio y del derbi ante el Real Madrid del próximo domingo. «Es el encuentro más flojo que hemos hecho desde que estoy aquí», ha asegurado un deprimido Simeone en rueda de prensa. Al entrenador no le falta razón, pero lo cierto es que el 3-0 de Mestalla dejó muchos jugadores señalados, en especial a la pareja Witsel-Savic, que difícilmente va a volver a repetir de titular salvo caso de emergencia. En Roma el martes, sin ir más lejos, reaparecerá José María Giménez. La duda es saber quién estará a su lado.

El partido del montenegrino Stefan Savic en Valencia fue lo peor que se le ha visto desde que llegó al Atlético en 2015. Totalmente superado, falto de velocidad y carente de autoridad, se ganó a pulso la sustitución. El problema es que a su lado el belga Axel Witsel no estuvo mejor. Los dos fueron responsables directos de los dos primeros goles y evidenciaron que su carencia de rapidez es un defecto difícilmente asumible en el fútbol actual. Ante Granada, Betis y Rayo más o menos mantuvieron el tipo, pero en Mestalla se les vieron todas las costuras.

Giménez volverá al once en Roma, pero nadie garantiza, dado su historia, que tarde o temprano no vuelva a lesionarse. Hermoso parece tener garantizado el puesto como central zurdo, a pesar de que en Mestalla también estuvo muy mal, pero en la derecha se enfrenta Simeone a una difícil papeleta porque siempre ha demostrado su confianza en Savic, pero el actual momento de forma del montenegrino y la tremenda importancia del partido del martes no parecen aconsejar su presencia en el once inicial. Azpilicueta se presenta como la solución más razonable.

Y si la defensa es un problema, el medio campo y la delantera tampoco van sobrados. Barrios aguantó más o menos el tipo en Valencia, pero Llorente sigue a años luz del jugador que fue en 2021, cuando el Atlético se proclamó campeón, y Lemar estará fuera de combate mucho tiempo -aunque en realidad cuando juega tampoco aporta nada-. Saúl o Riquelme se perfilan como alternativas, mientras que todos rezan para que De Paul se reponga cuanto antes de sus problemas musculares.

Arriba, finalmente, la bajísima forma de Griezmann ya es una evidencia que nadie puede negar. El francés ha comenzado la temporada lejísimos del nivel con el que terminó la anterior, aunque todos confían en que reaccione pronto. A su lado Morata es el único delantero centro hábil, con Memphis Depay de lesión en lesión y Correa como único recambio.

El panorama no puede ser más desolador, sobre todo si se confirma la lesión de larga duración de Lemar que dejará a Simeone sin otro efectivo en el centro del campo. Ha llegado el momento de confiar en Lino, en Galán o en Riquelme, pero algo hay que hacer porque dos fracasos más ante Lazio y Real Madrid significarían casi tirar la temporada por la borda en septiembre y eso es algo que difícilmente soportaría por segundo año consecutivo una afición muy desencantada por una decepcionante campaña de fichajes.