Pedro Sánchez recula tras quedar retratado por el waterpolo español

La selección española de waterpolo femenino retrató a Pedro Sánchez después de olvidarse de felicitarlas por la consecución del Europeo y al presidente no le quedó más remedio que recular y reconocerlas el mérito. Después de que la portera del equipo, Laura Ester Ramos, le recriminase que no hubiese tenido un mínimo detalle con ellas mientras que felicitaba a la selección de baloncesto por el triunfo en octavos de final del Eurobasket, el líder socialista acabó haciendo una felicitación general a todos los éxitos del deporte español: «Celebramos los éxitos del waterpolo femenino y masculino, del tenis y de todos nuestros deportistas».

Laura Ester no tardó en saltar cuando vio que el presidente del Gobierno mencionaba el triunfo de la selección española de baloncesto ante Lituania en los octavos de final del Eurobasket, mientras que no se había pronunciado sobre el oro continental logrado por ellas, ni por el bronce del waterpolo masculino. «Presidente, nos encanta que siga el deporte pero ayer fuimos CAMPEONAS DE EUROPA y hoy nuestros chicos han sido bronce», señalaba la portera, a lo que se sumaba su compañera Bea Ortiz: «Por si no te habías enterado, ayer fuimos campeonas de Europa y nuestros chicos hoy, terceros de Europa».

Ante el zasca que le dieron las dos jugadoras, a Sánchez no le ha quedado otra que acabar felicitándolas, pero lo ha hecho de una forma más que llamativa, puesto que aprovecha también para meter en ella al bronce del masculino o incluso a Carlos Alcaraz, que disputará el domingo la final del US Open: «Toda la razón, Laura. Muy orgulloso siempre de los triunfos del deporte español. Este fin de semana celebramos los éxitos del waterpolo femenino y masculino en el Campeonato de Europa, del tenis y todos nuestros deportistas. Sois muy grandes. ¡BRAVO!».