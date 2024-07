Pedro Sánchez deja tirada a la selección de española de baloncesto teniendo la agenda vacía

Pedro Sánchez abandonó a España en el partido más importante para el baloncesto español en los últimos años. Ni el presidente ni ningún miembro destacado del ejecutivo se desplazaron a la Fuente de San Luis de Valencia para animar a la selección española en la final del Preolímpico. Únicamente José Manuel Uribes, del CSD, hizo acto de presencia, mientras que sus superiores la ministra de Deportes Pilar Alegría y el presidente Pedro Sánchez pasaron de acudir cuando sí estuvieron presentes esta semana en el España-Alemania de los cuartos de final de la Eurocopa.

Los de Scariolo se jugaban un puesto en los Juegos Olímpicos de París ante la difícil selección de Bahamas y ninguno de los ministros acudió al partido. Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, estuvo acompañada por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. En el partido también estuvieron Alejandro Blanco, presidente del COE y Pau Gasol, leyenda del baloncesto español.

España se juega este domingo la clasificación para los Juegos de París en la final del Preolímpico ante Bahamas y pese a la importancia del partido, y que se jugaba sobre territorio español, ni Pedro Sánchez, ni ningún miembro destacado del Gobierno acompañó a la selección española de baloncesto en su partido más importante de los últimos años. Desde primera hora en la agenda de Moncloa no había ninguna señal al respecto y al final no hubo sorpresa: ningún miembro del ejecutivo osó a desplazarse a Valencia para apoyar a una de los equipos que más alegrías han dado al país en los últimos años.

Ya estaba prácticamente descartada la presencia de un Pedro Sánchez que no suele comparecer en grandes eventos públicos en España. Pese a que el presidente del Gobierno es una aficionado acérrimo al baloncesto y que durante su mandato ha estado en algún partido como en la final del Eurobasket 2022, prefirió no desplazarse a Valencia para no exponerse en un territorio hostil para el máximo dirigente del PSOE. Así que aunque en muchas ocasiones ha utilizado a la selección para hacerse la foto tras un gran logro, el presidente del país rehusó de acompañar a los de Scariolo en su momento más delicado… pese a que tenía la agenda vacía.

A diferencia de otras ocasiones, Pedro Sánchez no mandó a ninguna de sus ministras para apoyar a España en su partido más importante. Hay que recordar que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañó a Felipe VI en representación del ejecutivo en la pasada final de la Copa del Rey disputada en La Cartuja y que Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes fue la elegida por Pedro Sánchez por el presidente para acompañar al Real Madrid en la final de la Champions League disputada el pasado 1 de junio en Wembley.

Lo más cercano a una representación del Gobierno en la final del Preolímpico fue la presencia de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes que también estuvo en la semifinal, y que también estuvo al lado de Elisa Aguilar en la final del Preolímpico. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, también estuvo animando a la selección en su día más importante.

El Gobierno falla a España en el Preolímpico

Lo sucedido durante esta semana resume a la perfección la práctica habitual de Pedro Sánchez en los últimos años: acude a los eventos fuera de España pero no evita la exposición pública dentro de la península ibérica. Por ello estuvo presente en Stuttgart en los cuartos de final de la Eurocopa entre España y Alemania y no hará lo propio en la final del Preolímpico de Valencia.

OKDIARIO fue el único medio que cazó al presidente del Gobierno a su llegada al Mercedes Benz Arena de Stuttgart. Pedro Sánchez llegó al partido sobre la bocina y abandonó el estadio a toda prisa sin saludar a los jugadores para poner rumbo a España como no… en el avión Falcon.

Por su gran devoción se podría esperar una visita este domingo en la Fuente de San Luis para animar a España en su partido más importante de los últimos años pero finalmente el presiente del Gobierno decidió verlo por televisión (en principio) y para más inri, no mandó a ninguno de sus ministros para apoyar a España en la final del Preolímpico contra Bahamas.