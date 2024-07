Willy se libera contra Finlandia y mete a España en la final del Preolímpico

España se jugará este domingo el billete para los Juegos Olímpicos de París contra Bahamas en la Fuente de San Luis de Valencia. La selección española de baloncesto venció a Finlandia con sufrimiento (81-74) y se clasificó para la final del Preolímpico que se está jugando durante esta semana en la capital del Turia. Lo hará ante el combinado caribeño que derrotó al Líbano en la otra semifinal y amenaza a los de Scariolo con tres NBA en su filas. Willy Hernangómez rescató al combinado español con una actuación sublime con 28 puntos y 35 de valoración.

Después de solventar la fase de grupos del Preolímpico con dos victorias ante el Líbano y Angola, España volvió a pisar este sábado el parqué de la Fonteta para enfrentarse a Finlandia en las semifinales del torneo que debe llegar a la selección a los Juegos Olímpicos de París. Al combinado español sólo le valía ganar su primera final para meterse en el partido más importante del año, que jugará finalmente este domingo contra Bahamas.

España llegó a las semifinales después de una imagen impoluta ante el Líbano y ver como Angola le obligó a forzar al máximo el pasado miércoles. Tras las dos victorias, la puesta en escena de España contra Finlandia volvió a ser excelsa. Los de Scariolo sabían lo que se jugaban y salieron con la predisposición de ganar el partido ante un cuadro Suomi donde no estaba su gran estrella, el jugador de Utah Jazz, Lauri Markkanen.

La Fuente de San Luis estaba llena para la ocasión y España no podía fallar. Por ello, Willy Hernangómez y Llull comenzaron el partido con fuerza acertando en los primeros ataques de los de Scariolo. Finlandia respondió a la ofensiva española con acierto en el tiro y una buena defensa: no se amilanó espoleado por una afición finlandesa que también acudió por centenas al pabellón valenciano. En el primer cuarto se estaba viendo un baloncesto de quilates: a un excelente mate de Santi Aldama, uno de los más destacados en el Preolímpico, respondió Little con un excelente triple.

Scariolo tuvo que pedir tiempo en el primer cuarto después de una canasta de ver como Finlandia se ponía arriba en el marcador (15-17) con dos tiros libres a favor a falta de un minuto de acabar el primer cuarto. Una gran canasta de Dario Brizuela frenó la hemorragia en los primeros diez minutos (17-20). España estaba atascada y debía reaccionar.

Brown y Willy tiran de España

Y España reaccionó. Un sublime Brizuela lideró el resurgir español con cabeza y buena muñeca. Un triple de Aldama hizo que España tuviera varias bolas para abrir brecha en el marcador pero el combinado Suomi volvió a igualar el tanteo (24-24) a tres minutos del descanso. El marcado se movía en guarismos muy bajos y eso era mérito del equipo visitante. Cuando menos atinada estaba España, apareció Lorenzo Brown para sacar su repertorio a relucir y poner a la selección por delante al descanso (30-38). España iba a tener que sacar su mejor versión para ganar… con el desgaste que ello conlleva para la final.

Finlandia tiró dos embestidas en forma de triples tras la reanudación pero un gran Willy Hernangómez dominó la pintura y mantuvo la diferencia en el marcador. Para España es vital que su pívot más dominante esté en un buen estado, y después de un mal año en Barcelona, parece que ha encontrado el contexto perfecto en La familia. Díez puntos consecutivos suyos despertaron del sueño a los Suomi, que estaban empezando a hacerlo en grande. Esto y un triple de Aldama pusieron a España nueve arriba en el marcador.

España se atasca en el tercer cuarto

Cuando todo hacía indicar que España pegaría el estirón definitivo en el marcador, Finlandia se volvió a meter en el partido con tres canastas fáciles que sacaron de quicio a Scariolo. Faltaban menos de tres para llegar al último cuarto y España sólo estaba dos arriba (54-56). Un triple de Little puso a Finlandia tres arriba segundos antes del último cuarto (59-56). El miedo llegaba hasta el pabellón. España debía reaccionar para seguir con opciones de estar en los Juegos Olímpicos.

Dos triples consecutivos de Alberto Díaz y un robo del base pusieron a España por delante en el marcador en apenas un minuto. En el peor momento el jugador de Unicaja acudía al rescate de la selección. Otro triple de Aldama puso a España por delante (67-66) a falta de cinco minutos para el final. El drama pululaba en el ambiente y ahí llegó una secuencia de triples de uno y otro bando que dejaba claro que Finlandia iba a vender cara su piel.

Cuando peor pintaba la situación, Willy volvió a aparecer para poner a España cuatro arriba en el marcador. Quedaba un minuto (72-76) y España acabó liberándose gracias a un excelente Hernangómez que acabó el partido con 28 puntos y 35 de valoración. La tragedia estuvo cerca… y ahora los Juegos también.

Bahamas vence al Líbano

Bahamas arrasó al Líbano en la otra semifinal del Preolímpico disputada en la tarde del sábado. Los NBA Eric Gordon, Deandre Ayton y Buddy Hield volvieron a liderar al combinado caribeño en un partido que no tuvo historia y que resolvieron antes del descanso (50-36). Pese a que se durmió después del descanso, el combinado caribeño logró sentenciar el duelo con algo de sufrimiento en el último cuarto (89-72). Deandre Ayton, que anotó 24 puntos, lideró a Bahamas camino de la victoria y será uno de los grandes peligros para España junto a los NBA, Eric Gordon y Buddy Hield.