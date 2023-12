Elisa Aguilar: «Cuando eres jugadora estaría muy bien saber todo lo que se hace en los despachos»

Elisa Aguilar se puso al frente de la Federación Española de Baloncesto el pasado 2 de octubre y su primer balance en el cargo es muy positivo. La presidenta ya ha conseguido sacar adelante sus dos primeros objetivos, la organización en Valencia del Preolímpico masculino y la firma del convenio colectivo de la Liga Femenina, y se pone metas igual de ambiciosas para el futuro, tal y como explica en una entrevista concedida a OKDIARIO.

Pregunta: ¿Cómo han sido sus primeros meses en la presidencia?

Respuesta: La verdad es que estoy muy contenta. Desde que inicié este trayecto el día 2 de octubre todo ha ido a una velocidad frenética. Hemos ido dando pasos que poco a poco nos avalan la gestión y reafirman lo que dije en mi investidura. Íbamos a presentar nuestra candidatura al Preolímpico de Valencia de la selección masculina en julio y nos lo concedieron hace un par de semanas. Teníamos encima de la mesa la firma del convenio colectivo de Liga Femenina Endesa y también se ha conseguido. Poco poco, pero estamos muy contentos.

P: Imagino que el nuevo convenio de la Liga Femenina le produce una satisfacción especial.

R: Es verdad que jugar el Preolímpico en casa es una satisfacción y una tranquilidad, pero el convenio colectivo era un deber que teníamos. Nosotros hemos apoyado en todo lo que han necesitado porque el convenio es una pieza fundamental para el desarrollo de la máxima competición máxima que tenemos en el baloncesto femenino. Y estamos muy contentos de cómo está yendo a todos los niveles, es un respaldo importante para que las jugadoras tengan sus derechos cubiertos y solo se preocupen de meter el balón en la canasta.

P: Trabajó mucho tiempo codo con codo con Jorge Garbajosa. ¿Le dio él algún consejo especial cuando le sucedió en la presidencia?

R: Cuando se plantea esta situación en la que él quiere dar el salto a Europa, él me plantea si a mí me apetecería o me veo con ganas de iniciar el periodo de elecciones. No me lo pensé mucho y le dije que sí. A partir de ahí, tuvimos muchas conversaciones en las que él me dio su punto de vista, cosa que agradecí mucho. Pero bueno, Jorge no es muy de consejos, no es una persona invasiva, ni mucho menos. Yo tengo, como no puede ser de otra forma, una independencia absoluta. Sé que le tengo ahí para cualquier cosa que necesite y eso también es importante.

P: ¿Hay alguna enseñanza aprendida durante su época de jugadora que también sea útil para ejercer como presidenta de una federación?

R: Son mundos que están conectados. Yo creo que es bueno venir de abajo, conocer lo que se mueve en un vestuario y evidentemente el conocimiento deporte en sí, todo los valores que vas adquiriendo. A mí me ayuda mucho haber estado 20 años dentro de clubes o de la selección porque también conoces a presidentes, directores deportivos… Creo que cuando eres jugadora estaría muy bien saber todo lo que se hace en los despachos, porque es absolutamente fundamental. Cuando estás jugando solo te dedicas a eso, como es normal, pero sería bueno entender toda la gente que hay detrás para poner en marcha las competiciones, para poner en marcha todo el tema del estamento arbitral, entrenadores, cursos, selecciones… Ahora mismo tengo un conocimiento global que para mí es positivo.

P: Se ha planteado el objetivo de que el baloncesto tenga medio millón de federados en España para 2030. ¿Cómo se alcanza una cifra tan ambiciosa?

R: Hay que ponerse objetivos altos y cuando nos pusimos este evidentemente sabíamos que tenía mucha dificultad. Todo tiene que empezar donde empieza normalmente el primer contacto con el deporte: en el colegio. En las instituciones educativas es donde tenemos que estar todavía más presentes. Ya lo estamos, pero queremos aún más. Es fundamental que lo primero que cojan los niños sea un balón de baloncesto y que desde muy pronto empiecen a disfrutar de nuestro deporte y de todas sus enseñanzas.