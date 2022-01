Paula Badosa se proclamó hace unos días campeona de Sídney, la antesala del Open de Australia. La tenista española va a por todas en el primer Grand Slam de la temporada y llega en un gran estado de forma. Pero no solo marchan bien las cosas en lo profesional para Badosa, pues en lo personal también atraviesa un momento muy dulce.

Paula Badosa lleva años viendo cómo su nombre cada vez adquiere más trascendencia. No es para menos, pues se trata de una de las tenistas españolas más prometedoras y más en forma del momento. La joven da que hablar en la pista y también fuera de ella. Primero fue su mediático romante con David Broncano, y en los últimos meses proclama a los cuatro vientos su amor por Juan Betancourt.

En los últimos meses, ambos han protagonizado un sinfín de viajes propiciados por motivos tanto profesionales como vacacionales. Por ejemplo, tras caer derrotada por Garbiñe Muguruza en las semifinales del Masters femenino, la tenista eligió como destino de desconexión las Maldivas, donde estuvo acompañada por Juan Betancourt.

Pero no ha sido el único lugar por el que Badosa y Betancourt han derrochado amor y pasión. Desde que decidieron unir sus caminos, la tenista y el modelo han acudido a Florencia, México, Nueva York o California, entre muchos otros puntos del planeta. Los dos dejan muy claro que son felices uno con el otro y aprovechan para pasar el máximo tiempo posible juntos dentro de las limitaciones que tiene el mundo del tenis profesional y del modelaje para ello. “Su amuleto es ella misma. Yo no he hecho nada”, explicaba el modelo cuando le preguntaban por su implicación en el buen momento de Paula Badosa.