Paula Badosa se impuso a Angelique Kerber, ganadora de tres Grand Slams, por 6-4 y 7-5 en una hora y 26 minutos para meterse en la semifinal de Indian Wells. La última vez que una española había peleado por el billete a la final en dicho torneo fue Conchita Martínez, en 2003. Badosa ahora se verá las caras con la tunecina Ons Jabeur, a quien ganó la última vez que se enfrentaron, este mismo año. Ambas han protagonizado una anécdota en la rueda de prensa tras conocer su cruce en semifinales. Además, la española mantiene posibilidades de clasificarse para el Masters de Guadalajara, que reúne a las ocho mejores del año.

Badosa continúa de dulce. Es la única superviviente española tanto en el cuadro masculino como femenino de Indian Wells y acaba de alcanzar las semifinales del torneo, estableciendo un nuevo hito en el tenis patrio. Desde 2003, ninguna española había conseguido alcanzar esta ronda en el torneo californiano, pero Badosa ha cogido el testigo a Conchita Martínez y va con ganas de poner la guinda.

En su partido de cuartos de final, se deshizo en una hora y 26 minutos de la alemana Angelique Kerber, ganadora de tres Grand Slams, en dos sets 6-4 y 7-5. «Esto significa mucho para mí. Es increíble», reconocía a pie de pista Paula Badosa tras sellar el billete a las semifinales de Indian Wells, considerado como el quinto Grand Slam.

Su próxima rival será la tunecina Ons Jabeur, con quien mantiene un 1-1 en el cara a cara particular. El duelo más reciente se produjo en Miami este mismo año, con victoria para la catalana. El otro se remonta a 2015, en la fase de clasificación para el US Open, que ganó la tunecina. Ambas han demostrado un buen sentido del humor en la rueda de prensa. Jabeur, clasificada primero, bromeó con que esperaba que el duelo de Badosa y Kerber durara «más de cinco horas». Tras la victoria de Paula, le trasladaron esas palabras y ésta respondió tirando de humor que esperaba que su rival se pasara la noche «comiendo hamburguesas y no pueda jugar».

