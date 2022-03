Paula Badosa ha iniciado con buen pie la defensa de su corona en el torneo de Indian Wells. La española se impuso a la checa Tereza Martincova con un resultado de 6-2 y 7-6(4), para medirse en la siguiente ronda con su compatriota y buena amiga Sara Sorribes. Nacida en Nueva York en 1997, Badosa tuvo opciones de jugar para Estados Unidos pero se decantó por España. «Lo pensé, pero tenía que vivir en Estados Unidos y estaba demasiado lejos de mi familia», explicó la tenista.

Badosa es en este momento la principal raqueta española en el circuito femenino, aunque la catalana tuvo sus opciones de jugar para Estados Unidos. Nacida hace 24 años en Nueva York, donde trabajaban en ese momento sus padres, la federación americana trató de convencerla, pero Badosa se decantó por España. Sobre ello, precisamente le preguntaron tras su debut en Indian Wells.

«Me lo planteé cuando era muy pequeña. Pero es que empecé a jugar al tenis en España y toda mi familia es de España. Nací en Estados Unidos y viví aquí, de verdad tengo parte de mi corazón aquí», reconoció Badosa en la rueda de prensa tras su primer partido en Indian Wells. «Lo pensé, pero tenía que vivir en Estados Unidos y estaba demasiado lejos de mi familia», añadió Badosa.

Lo cierto es que aunque no olvide sus primeros años en Estados Unidos y guarde por ello un especial cariño, Paula Badosa siempre ha presumido allá por donde ha ido de la bandera española y en este momento es una de las principales esperanzas del tenis español. Se encuentra en el puesto 7 del ranking de la WTA y su juego está progresando mucho, habiendo mejorado mucho en el aspecto mental y físico. «El punto de inflexión de mi carrera fue el año pasado, creo que he cambiado mucho. Antes era muy débil mentalmente, me frustraba fácilmente y a veces no luchaba como debía. He cambiado mucho», aseguró la catalana, semifinalista en las WTA Finals.

«Al comienzo del año decidí que quería ser muy fuerte desde ese punto de vista. Eso me hizo mejorar mucho porque cuando eres más fuerte mentalmente, también lo eres físicamente y tu tenis mejora», añadió Paula Badosa, que este año ya ha conquistado un título en Sidney. Esta semana busca su segunda corona en el torneo californiano, para lo que primero habrá de batir a otra española, Sara Sorribes.