Paula Badosa es ya la nueva reina del desierto tras su reciente conquista en Indian Wells. Se impuso en la final a Victoria Azarenka en un reñidísimo duelo para lograr el título más importante en su carrera y convertirse en la primera española campeona en el torneo californiano. La catalana tuvo después unas emotivas palabras con las que valoró su éxito y agradeció el apoyo a todo su equipo.

«El camino ha sido difícil, pero con trabajo duro, ilusión y fe llegó su recompensa. Nunca dejéis que nadie os diga que no podéis lograr algo. Y si es así, demostradle lo contrario. Hoy he cumplido uno de mis sueños, jugar la final de uno de los mejores torneos del mundo contra una leyenda de este deporte. Y ganarlo», comenzó diciendo Paula Badosa tras convertirse en campeona de Indian Wells al ganar 7-6, 2-6 y 7-6 a Victoria Azarenka en la final.

«No os imagináis las veces que he soñado con esto. Ese sueño me mantenía viva, me mantenía ante todo, me daba fuerza para seguir luchando. No hay nada más poderoso que eso. Nunca dejéis de soñar, ningún sueño es demasiado grande» continuó Paula Badosa.

La tenista catalana, nacida en Nueva York hace casi 24 años, también tuvo palabras de agradecimiento para su entorno. «Gracias a todos los que me apoyáis, me siento muy afortunada de compartir este viaje con vosotros. Y, por supuesto, gracias a mi equipo y gente. Es un deporte individual, pero sin un equipo detrás ni gente apoyando incondicionalmente, esto no sería posible. Os quiero, equipo», reconoció la campeona de Indian Wells 2021.

Gracias a todos los que me apoyáis, me siento muy afortunada de compartir este viaje con vosotros. Y, por supuesto, gracias a mi equipo y gente. Es un deporte individual, pero sin un equipo detrás ni gente apoyando incondicionalmente, esto no sería posible. Os quiero, equipo. — Paula Badosa (@paulabadosa) October 18, 2021

«Nada es imposible»

En la rueda de prensa tras conquistar Indian Wells, Paula Badosa hizo una lectura de lo que había aprendido en California. «Lo primero que he aprendido esta semana es que nada es imposible. Si luchas y trabajas mucho puedes lograr cualquier cosa. A veces tienes momentos complicados y aún así nunca tienes que dejar de soñar. Eso es lo que me mantuvo trabajando duro y creyendo hasta el último momento. Hoy me ha servido para ganar este título», dijo.

Tras su conquista en Indian Wells, la española está muy cerca de meterse matemáticamente en la WTA Finals, torneo que reúne a las ocho mejores tenistas del año y que en esta edición se disputará en Guadalajara (México). Badosa desveló cuáles son ahora sus planes más inmediatos. «Mi objetivo es jugar las WTA Finals. Si consigo entrar antes descansaré algunos días hasta jugar la Fed Cup. Si no consigo clasificarme matemáticamente, quizás juegue en Cluj-Napoca. No sé. Espero poder clasificarme con tiempo y así pueda descansar para la recta final de temporada», apuntó.