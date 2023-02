Pau Gasol será embajador del Mundial de baloncesto de 2023

Pau Gasol ha sido nombrado como embajador global del Mundial de baloncesto de 2023 que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia. El ex jugador de la NBA y leyenda nacional, se une a Luis Scola como caras visibles de este campeonato que se disputará entre agosto y septiembre de este mismo año.

«Es un gran honor para mí formar parte de un equipo tan impresionante de leyendas del baloncesto y de unirme a Luis Scola, una auténtica leyenda y uno de mis rivales más duros, en este papel como embajador global de la Copa del Mundo 2023», comentó Pau Gasol sobre el nombramiento para esta importante cita. «La Copa del Mundo es el trofeo más difícil de ganar en el baloncesto. El equipo vencedor necesita carácter, química y compañeros que te levanten cuando te vienes abajo», añadió.

Pau is all about 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴. Winning for one. Winning for all.

Welcoming our newest Global Ambassador aboard. Vamos, @paugasol!

#FIBAWC 🏆 x #WinForAll pic.twitter.com/xlMHsKiIRM

