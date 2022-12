LeBron James se olvida de Pau Gasol al nombrar a los mejores extranjeros que han pasado por la NBA

La visita de Los Angeles Lakers a Dallas Mavericks durante el tradicional ‘Christmas Day’ de la NBA fue la ocasión escogida por la franquicia tejana para inaugurar la estatua en recuerdo de la mayor leyenda de toda su historia, Dirk Nowitzki. El momento invitó a LeBron James a reflexionar sobre los mejores extranjeros que han pasado por la NBA y en esa breve lista no incluyó a Pau Gasol.

“Creo que Dirk es el mejor jugador internacional de todos los tiempos. Lo pongo justo ahí junto con Manu (Ginobili)… Revolucionó la posición de ala-pívot abriendo mucho el campo”, apuntó James sobre Nowitzki, con el que protagonizó grandes batallas sobre la cancha y que fue el encargado de descubrir su propia estatua en los aledaños del American Airlines Center.

