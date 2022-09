Willy y Juancho, los MVP toman el relevo de los Gasol

Willy Hernangómez ha sido nombrado MVP del Eurobasket y su hermano Juancho se ha quedado con el MVP de la final. La nueva saga del baloncesto español ha dado en este Eurobasket el paso adelante con el que soñaba toda la afición, demostrando que su maduración ya es completa. Junto con Sergio Scariolo y Lorenzo Brown, que ha sido incluido en el quinteto ideal del torneo al igual que Willly, han sido los artífices de que España vuelva a reinar en el continente. Los Gasol ya tienen dignos herederos.

Willy, el mayor de la familia a sus 28 años, ha dado una lección de consistencia, precisamente lo que más se le exigía con la selección porque el talento nunca estuvo en duda. En cada partido ha sido el responsable del primer arreón ofensivo de su equipo y ha acabado el Eurobasket como máximo anotador (17,2 puntos por partido) y reboteador (6,9) del equipo en apenas 21,7 minutos de media.

El jugador de New Orleans Pelicans se erigió en el mejor pívot de un campeonato donde compartía cartel con jugadores tan poderosos como Rudy Gobert, galardonado en tres ocasiones con el premio al mejor defensor de la NBA. En la final le ganó el duelo precisamente al gigante francés, que apenas sumó 6 puntos y 6 rebotes. Seguro que en la mejor liga del mundo miran a Willy de otra forma a partir de ahora.

🔥 Juancho Hernangomez with his best game in a Spanish jersey when it mattered the most 🏆

27 PTS on 7/9 from behind the arc 🎯#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/tsqAC7QJkM

