Forbes ha publicado recientemente una lista de las 25 personas que más han influido en nuestras vidas a lo largo del año que estamos a punto de despedir y en ella figuran hasta tres deportistas. Se trata de Pau Gasol, Garbiñe Muguruza y Gerard Piqué, que destacan en el mundo del deporte como las tres personas más influyentes de este 2021.

En la lista de 25 personas que más han influido en nuestras vidas a lo largo de 2021 hay personajes de todos los ámbitos: empresarios, representantes del mundo de la cultura, políticos, personajes de la farándula y, por supuesto, también deportistas. Hasta tres representantes del mundo del deporte han entrado en la selecta lista de personas que más han influido en nuestras vidas, según Forbes.

Garbiñe Muguruza, Pau Gasol y Gerard Piqué son los tres deportistas que más han influido en nuestras vidas a lo largo de los últimos doce meses, compartiendo protagonismo con nombres como el de Isabel Díaz de Ayuso, Margarita Del Val, Ibai Llanos o Amancio Ortega.

De Garbiñe Muguruza se destaca no sólo sus éxitos deportivos – fue campeona de la Copa de Maestras 2021 en Guadalajara (México)-, sino también sus proyectos fuera de la cancha de tenis. Recuerdan que ha completado un curso en la escuela de negocios de Harvard y que su proyecto es gestionar ella misma sus contratos de patrocinio personal, como los que tiene con Rolex y Adidas desde hace ya diez años y que la convierten en la atleta femenina mejor pagada de la marca.

