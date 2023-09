El palo de Wawrinka a Piqué por arruinar la imagen de la Copa Davis

La Copa Davis 2023 acaba de iniciar su fase final y la polémica ha llegado en los minutos previos a iniciar la competición. Lo curioso del caso, en una nueva edición en la que la afluencia de público no espera datos positivos en las cuatro sedes que albergan la fase de grupos, es que las protestas han llegado por parte de uno de los tenistas participantes, el veterano y ganador de tres torneos de Grand Slam, Stanislas Wawrinka, y que señalan, además de a la ITF y a la organización actual de la Copa Davis, a un Gerard Piqué que ya no pertenece al entramado relacionado con el torneo pero que impulsó el nuevo formato que ahora parece que vuelve a fracasar.

Wawrinka, el líder del equipo de Suiza en la Copa Davis 2023, publicó un vídeo a pie de pista durante la presentación de los equipos en el Suiza-Francia que abre la competición en la sede de Manchester. Es el encuentro inaugural y no introduce al equipo local en este grupo, Gran Bretaña, por lo que el resultado es el de las gradas vacías casi al completo, algo que ya vimos en la pasada edición e incluso en las dos anteriores, de 2019 y 2021, que se organizaron en Madrid bajo el cobijo de Kosmos Tennis, la extinta empresa presidida por Gerard Piqué.

Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 12, 2023