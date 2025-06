El palo de Marcelino al Barça por el ‘caso Williams’: «Nico no lo estará pasando bien…»

La posible llegada de Nico Williams al Barça es uno de los temas centrales del mercado de fichajes, polémico por sus aristas, y una de las voces siempre respetada del fútbol español ha querido pronunciarse al respecto. Marcelino García Toral, en estos momentos técnico del Villarreal y en su día del Athletic de Bilbao, ha mostrado públicamente su descontento con la forma en que el Barça está gestionando la operación de Nico Williams.

Marcelino fue el que hizo debutar a Nico Williams con el primer equipo del Athletic allá por el 2021, le conoce bien como también conoce el mercado y reconoce que una operación como esta «fácil, fácil, no es», pero en cualquier caso, se mostró contundente por cómo la está gestionado el Barça: «Pero hacerlo tan complicado, con un jugador en este proceso, hasta que se certifique, que está en una posición complicada… Creo que se pudo haber evitado. Pudo ser todo más sencillo».

«Nico, a quien quiero mucho, no lo estará pasando bien», apunta Marcelino, que mantiene una buena relación personal con el jugador y muestra su preocupación por cómo le está afectando esta situación, empatizando con la presión mediática y la incertidumbre que rodea al jugador en estos días cruciales, tanto por su decisión como por el tiempo de espera al que está siendo obligado por el Barça.

Además, en su entrevista concedida al programa El Larguero, el entrenador del Villarreal cuestionó abiertamente la gestión del Barça, aludiendo a la falta de agilidad y transparencia en el proceso: «Si tienes la posibilidad de fichar un futbolista, quieres hacerlo y tienes la disponibilidad económica, pues todo ese tiempo de demora entre el acuerdo, el pago y que todo se formalice… Estoy bastante al margen, pero creo que a lo mejor Nico no lo estará pasando bien en este tiempo».

El malestar del técnico asturiano también se hizo patente cuando fue preguntado por las declaraciones recientes del director deportivo del Barça, Deco, quien afirmó que Nico «quiere venir» al conjunto catalán. Marcelino fue tajante: «Hablar se puede hablar, pero cuando anuncias un acuerdo tienes que estar seguro del siguiente paso que vas a dar. Me parece que tener más seriedad implica ajustar todo en tiempo y forma, cuanta más celeridad, menos murmullo y menos quejas en cuanto a todo».

A pesar del tono crítico, Marcelino también dejó espacio para el humor cuando se le planteó la posibilidad de que el Villarreal pudiera entrar en la puja por Nico Williams: «Claro que me lo llevaría al Villarreal, pero no vamos a poder, creo. La cuantía económica no va a ser posible. Está en un gran club y va a dar un paso más en su trayectoria aún siendo muy joven. Puede ser el Barça ese siguiente paso».

Más allá de las declaraciones de Marcelino, la situación con Nico sigue igual, el Barça aún no ha ejecutado la cláusula de rescisión del futbolista, pese al deseo manifiesto de éste de firmar por los culés. El extremo ha pedido garantías de que será inscrito con celeridad pero parece que es, precisamente esto, lo que está frenando la operación ante un Athletic desarmado que no quiere negociar.