El Athletic planea fiscalizar al Barça para ver si cumple con la regla 1:1 para fichar a Nico Williams

Que el Barça está dispuesto a pelear este verano también por Nico Williams quedó claro tras las declaraciones de su director deportivo, un Deco que no se mordió la lengua para hablar de los planes de los culés, con el extremo del Athletic de Bilbao en el punto de mira. Esto no sentó nada bien ni en la plana mayor de los leones ni entra la afición bilbaína, que miran recelo a los movimientos del mercado. La cúpula del Athletic va más allá y planea fiscalizar al Barça para ver si cumple con la regla 1:1 antes de cualquier intento por fichar a Nico Williams.

En el Athletic de Bilbao tienen conocimiento de que el Barça de Joan Laporta no está aún dentro de la ansiada regla 1:1, algo que tanto su presidente, Jon Uriarte, como su director general, Jon Berasategi, quieren usar para frenar la operación de Nico Williams. Ambos se encuentran en Madrid con motivo de reuniones del fútbol femenino pero aprovecharán para hablar tanto con la Federación como con la Liga para fiscalizar cualquier operación blaugrana.

Nico Williams ya ha comunicado en Bilbao su intención de abandonar el club este verano para poner rumbo a Barcelona. Pese al palazo para los vascos, desde el Athletic no se van a quedar de brazos cruzados esperando que el club blaugrana reúna la cuantía necesaria para ejecutar la cláusula de rescisión del extremo, tasada en algo más de 60 millones, sino que se pondrán al frente y defenderán sus derechos hasta el final, no lo pondrán fácil.

Desde el Athletic de Bilbao van a exigir tanto a la patronal como a la RFEF que el Barça cumpla con todos los mínimos requeridos y que no se salte ni un apéndice de la norma y del control financiero de la Liga. Según la Cadena Ser, el club vasco quiere fiscalizar la operación hasta que el Barça no logre recuperar la regla 1:1 y acometerá cualquier acción necesaria para retener a Nico Williams otra temporada más, apurando cualquier opción y yendo a la confrontación con la cúpula culé si es necesario.

Nico Williams también quiere garantías

Cabe recordar que Eduardo Inda ya adelantó en ‘El Chiringuito de Jugones’ que Nico Williams tampoco se termina de fiar del Barça y que estaba estudiando la posibilidad de obtener un documento de garantías por parte de los culés ante su inscripción. El club culé ha tenido muchos problemas en los últimos años, véase el caso de Dani Olmo.

«Me dicen que lo tiene hecho con el Barça, pero ha pedido garantías de que puedan inscribirle y que no haya un caso como el de Dani Olmo, que es un lío y que todavía está pendiente de resolución», informó el director de OKDIARIO, dejando claro que Nico Williams no dará un paso al frente por el Barça hasta que éste no le demuestra que está todo en regla para su inscripción, de que pueden asegurársela, para evitar el mal rato que sí ha tenido que pasar durante días y semanas Dani Olmo.