El palmarés del campeón: ¡ya suma 22 Grand Slams!

Rafa Nadal ha vuelto a agrandar su leyenda en París. Su decimocuarto entorchado en Roland Garros le confirma como el tenista más laureado de la historia poniendo ya distancia sobre Novak Djokovic y Roger Federer. El jugador balear ya ha conquistado 22 títulos de Grand Slam, dos más que el serbio y el suizo, con los que estaba empatado hasta hace unos meses. Esta espectacular cifra da la medida de su hazaña y empieza a decantar a su favor el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

Además de todos sus triunfos en la capital francesa, Nadal también ha ganado cuatro veces el US Open, dos veces Wimbledon y otras dos veces el Abierto de Australia, la última el pasado mes de enero tras firmar una memorable remontada en la final contra el ruso Daniil Medvedev. A sus 36 años, es la primera vez en su carrera que se proclama campeón en los dos primeros ‘grandes’ del año, clara demostración de que mantiene el hambre intacta a pesar de su veteranía.

El jugador español estrenó su palmarés de grandes torneos en 2005, cuando ganó su primera Copa de los Mosqueteros en París tras superar en cuatros sets al argentino Mariano Puerta. Inició así su idilio con la capital francesa, donde solo se ha quedado sin ganar el título en cuatro ediciones. En todas las demás volvió a casa con el trofeo de vencedor.

Tuvo que espera hasta 2008 para ganar un ‘grande’ que no fuera Roland Garros. Aquel año se coronó por primera vez en Wimbledon. En 2009 se impuso por primera vez en el Abierto de Australia y en 2010 completó su palmarés en el US Open. El año pasado no sumó ningún ‘grande’ y Novak Djokovic le dio caza con su vigésimo ‘grande’, pero Nadal se ha escapado en esta increíble carrera a tres bandas por ser el mejor de siempre. Además de todos esos logros en el circuito ATP, en las vitrinas del manacorí también figuran dos medallas de oro olímpicas y cinco ediciones de la Copa Davis, entre otros logros. La historia le pertenece.