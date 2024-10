Los orígenes del Balón de Oro en el Rayo Majadahonda: «Rodri de niño ya estaba muy centrado»

Llegar a ser un futbolista de élite no es nada fácil y mucho menos convertirse en el mejor del mundo. Eso es lo que le ha pasado a Rodri Hernández, que en la noche de este lunes levantaba el primer Balón de Oro para el fútbol español en 64 años. «Sólo el Barcelona y nosotros tenemos a un premiado de nuestro país», remarca el presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Vedia, que atiende a OKDIARIO un día después de este logro de magnitudes estratosféricas.

El ejecutivo majariego le vio debutar cuando tan sólo era un niño y dar sus primeros pasos en La Oliva, donde se ganó su primer gran fichaje con el Atlético de Madrid, club que no le renovó cuando era juvenil y que luego lo acabó repescando del Villarreal. Vedia destaca su seriedad de pequeño y lo «distinto» que era «con el balón» y con «sus compañeros», lo que le hacía ser «una persona fantástica».

Además, el presidente del Rayo Majadahonda comenzó a comerse la cabeza cuando este periódico le preguntó si ya está pensando en homenajear al centrocampista del Manchester City y de la selección española en las instalaciones de su club, aprovechando su larga estancia en la capital de España por su grave lesión de rodilla.

Él, que no oculta que tienen que «aprovechar» esta inesperada situación cuando todos los pronósticos marcaban a Vinicius Junior como vencedor, sólo le pide que le dé una especie de «camiseta con el Balón de Oro» y que tanto su presencia como la de su espectacular galardón sería «inimaginable» para los más de 800 niños que cada día acuden a entrenar con el sueño de algún día poder llegar a ser como su ídolo, Rodri.

PREGUNTA: ¿Cómo es un día normal de entrenamientos allí en Majadahonda?

RESPUESTA: Aunque está lloviendo, está el juvenil entrenando en las instalaciones. El primer equipo descansa los martes si jugamos el domingo.

P: Unas instalaciones como las de La Oliva que han visto crecer a muchas estrellas.

R: En el último Mundial de Qatar teníamos cinco canteranos: los hermanos Hernández en Francia (Lucas y Theo), Marcos Llorente y Rodri con España y Munir El Haddadi con Marruecos.

P: El cuarto al que menciona ha sido Balón de Oro.

R: Ahí le tienes. Ayer con una sorpresa que se dio por la mañana porque parecía que no iba a ser él, pero le llamaron por teléfono y se tuvieron que marchar corriendo porque no se sabía si iba a ir o no. La familia se marchó desde Madrid, que es donde se está recuperando.

P: Él dijo que no sabía nada.

R: Él podía haber ido porque estaba entre los tres primeros. Tenía que ir porque era el segundo y el tercero era Jude Bellingham. Aunque en la quiniela estaba también metido Dani Carvajal y no el inglés. No sé cómo lo han hecho porque no entiendo mucho de eso. Me alegro muchísimo por él, para nosotros es muy importante. Tú dime qué club de España con la categoría de nuestro nivel tiene un Balón de Oro. Si Balones de Oro en cuanto a futbolistas españoles sólo tiene el Barcelona el de 1960 y nosotros en el 2024.

P: Luis Suárez hace 64 años y ahora Rodri.

R: Vamos a poner ahí una estatua porque es algo muy importante.

P. ¿Tienen pensado algún tipo de homenaje?

R: Algo haremos. A un Balón de Oro no sé qué homenaje le puede hacer un club como el nuestro. Pondremos cada uno 100 euros a ver qué hacemos. Somos un club pequeño, pero él seguro que nos quiere mucho porque es un tío muy bueno. Ya de pequeñito era muy centrado. Él está con nosotros desde el último año de benjamín y los dos de alevín, o sea, está con nueve, diez y once años. Luego se va al Atlético de Madrid y coincide con Lucas Hernández, que estaban en el mismo equipo nuestro. Se los llevan a los dos y está los dos años de cadete. Luego le dan de baja, no les gustaba o no sé qué pasó.

P: Rodri dijo en su discurso cuando recibió el premio que eso le afectó mucho.

R: Ahí el chico estuvo bastante desilusionado porque no le renovaron el contrato después de dar el salto del Rayo Majadahonda al Atlético de Madrid. Estuvo dudando. Tenía una edad muy importante para un jugador que era el juvenil y se fue al Villarreal.

P: A sus padres les llegó a decir que quería dejarlo todo.

R: Él sufrió mucho, pero desarrolló mucho en Villarreal porque no era tan grande como es ahora que es muy alto. El padre le ayudó mucho y la madre también. Es una familia fantástica. Para él moverse de Madrid era complicado.

P: Usted le conoce a la perfección.

R: A él y a los padres. Tenemos 900 niños, casi ni los recuerdo. Yo tenía 50 años y ahora tengo 80, han pasado muchos años.

P: ¿Recuerda si destacaba por encima del resto?

R: Claro. Cuando vienen los ojeadores a nuestra escuela, pues los buenos los ven enseguida. Al principio todos los niños le dan patadas a un balón y todo el mundo quiere ser futbolista. Entonces en un grupo de 25 los buenos enseguida destacan y él era bueno. Lucas Hernández también era bueno y Theo era muy bueno también.

P: ¿Siempre jugó de centrocampista puro?

R: A esa edad donde está el balón van los 22 todos juntos. En alevín es muy complicado decir ‘tú eres un mediocentro defensivo’. Lo que sí notaba es que cuando cogía el balón era distinto, él se marchaba, replegaba muy bien. Entendía lo que es el fútbol y era un chaval distinto, muy generoso con el balón, con los compañeros… Era una persona fantástica.

P: ¿El Atlético le pidió consejo a la hora de ficharle de niño?

R: Nosotros tanto con los hermanos Hernández como con él hemos conseguido un aspecto económico importante. Guardamos un porcentaje por si el Atlético lo traspasaba como lo hizo cuando lo vendió al City por una cantidad importante.

P: ¿Rodri se acuerda de usted?

R: Seguramente se acuerde más de Manu, su entrenador de alevines. Se acordará mucho más de la cafetería, del que le vendía el agua mineral o el Gatorade que del presidente. Yo participé en la conversación con el Atlético para la cesión. Él sabe que yo soy el presidente seguro.

P: Ojalá le puedan hacer un bonito reconocimiento.

R: Seguro que sí. Nosotros tenemos una camiseta de él de cuando estaba en el Atlético o en el Villarreal, no lo recuerdo, pero ahora nos tiene que dar una camiseta con un Balón de Oro. Tenemos que hacerle un sitio especial en la oficina.

P: Imagínese que se presenta con el premio físicamente.

R: Me estás descuadrando (bromea). Es que eso es muy fuerte, date cuenta de que es el segundo Balón de Oro de España.

P: Tiene que aprovechar que ahora vive en Madrid y no en Inglaterra.

R: Sí. Nos reuniremos los que mandamos en el club y miraremos qué tenemos que hacer porque debemos aprovechar este impacto. De cara a los 800 niños que están ahí todas las tardes jugando al fútbol, si este chico se presenta ahí un día…