La razón por la que Rodri ni tiene ni quiere redes sociales

Rodri Hernández es el protagonista de la semana en lo que se refiere al fútbol. El futbolista español ganó el Balón de Oro este lunes y acapara focos a nivel mundial tras recibir el preciado galardón. El centrocampista del Manchester City es un jugador diferente y especial. Y está orgulloso de serlo, tal y como dejó claro en el discurso que pronunció en la gala después de levantar el trofeo. Sin ir más lejos, llama especialmente la atención que Rodri no tiene redes sociales, ni quiere tenerlas…

Hace unos meses, el mediocentro madrileño desvelaba los motivos por los que no quiere estar ni en Instagram, ni en X (antes Twitter), ni en otras redes. Y es que, a pesar de sus logros deportivos, la reciente Eurocopa y el Balón de Oro, Rodri mantiene un perfil bajo y alejado del foco mediático, al menos todo lo que puede siendo ahora el mejor jugador del mundo. «Si soy normal es probablemente en el sentido de que no me importan las redes sociales ni las zapatillas de 400 libras. No dije: ‘Oh, quiero ser futbolista para tener un Ferrari’», contó en The Player’s Tribune, insistiendo en que la fama «no me llena» y que no le gusta ser «extravagante» a diferencia de otros compañeros de profesión a los que en cualquier caso respeta.

Rodri considera además que no estar en las redes le ayuda a abstraerse de «la información innecesaria» y que le sirve para «aplacar esa faceta de futbolista y no ser tan reconocido» por la calle. «La fama no le llena y solo se vuelca en acciones solidarias porque siempre dice que le gustaría devolver a la sociedad lo que a él le han dado», contaba también uno de sus amigos más íntimos.

La vida privada de Rodri: novia…

También se refirió a ello en el discurso que pronunció tras recibir el Balón de Oro este lunes. «Recuerdo un día que dije ‘basta’, recuerdo llamar a mi padre llorando con a sensación de que todo había acabado, que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño se me desvanecía. El me dijo ‘si hemos llegado aquí no vamos a tirar la toalla’ y desde ese día cambió mi mentalidad. Un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien y no se fija en los estereotipos de fuera del fútbol puede llegar alto, gracias a todos», dijo Rodri en la gala.

Como ya se ha mencionado, la vida privada de Rodri Hernández es literalmente así, privada. Se conoce que su novia Laura es médico y que se conocieron en la residencia de la Universidad Jaume I. A diferencia del futbolista, ella sí tiene redes sociales, pero su cuenta es privada y también quiere estar alejada de los focos y no exponer su vida públicamente. Laura ha celebrado ya varios títulos con él sobre el césped, y este lunes le acompañó en la gala del Balón de Oro. Además, fue la primera persona a la que agradeció el jugador en su discurso: «Querría dedicárselo a la persona más importante de mi vida, que es Laura, mi novia, que justo hoy hacemos ocho años juntos».