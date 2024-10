Rodri tras ganar el Balón de Oro: «Es una victoria del fútbol español, orgulloso de ser el mejor del mundo»

Rodrigo Hernández levantó su primer Balón de Oro y el primero para el fútbol español 64 años después. El futbolista de la selección española y del Manchester City hizo historia en París y quiso acordarse de todos los centrocampistas españoles que alguna vez pudieron ganarlo, como es el caso de Iniesta o Xavi Hernández.

«Es una noche increíble para mí. Me gustaría hablar en español. Tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. Primero a la UEFA y a France Football por estar aquí. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han votado. Es un día muy especial para mi país. La persona más especial de mi vida es mi novia. A mi familia, por supuesto, por todos los valores que me ha dado. Juego al fútbol por amor. También a mi agente Pablo, quien nos diría que estaríamos aquí hoy. También agradecer al resto de mi familia y amigos. Tampoco quiero olvidarme de mis compañeros del Manchester City. Rúben Dias gracias por estar aquí. Estoy en el mejor club del mundo. Gracias también a la Selección. Gracias Luis por confiar en mí. Y quiero acordarme de Dani Carvajal, que perfectamente podría haber ganado el Balón de Oro. Y Lamine, lo ganarás en poco tiempo. Y es una victoria del fútbol español. Por Xavi o Iniesta, que no pudieron ganarlo. Doy visibilidad a todos esos mediocentros que hemos tenido durante tantos años», comenzó señalando Rodri en lo más alto del escenario.

«Con 17 años hice las maletas para cumplir un sueño de jugar en Primera División. Un día dije basta. Llamé a mi padre llorando con la sensación de que todo había acabado. Mi padre me dijo que si habíamos llegado hasta aquí, no nos íbamos a rendir. Un chico con valores que no se fija en los estereotipos puede llegar a lo más alto. Orgulloso de ser nombrado mejor jugador del mundo», señaló el jugador español tras ganar su primer Balón de Oro.

Rodri, emocionado con el Balón de Oro

«Siempre intento mejorarme día tras día. Me di cuenta que si quería mejorar tenía que cambiar mi estilo. Y lo hice. Una posición moderna del centrocampista. Tenemos que ser como un delantero atacando», valoró Rodrigo Hernández.

«Intento ser la mejor persona cada día. También un líder. E intento dar siempre lo mejor de mí mismo. Soy una persona muy tranquila. Las lesiones son una parte del deporte. Es la primera vez que me pasa en mi carrera. Intento descansar y ser positivo. Voy a celebrar este Balón de Oro con la gente que me quiere. Voy a dormir con él en la cama», comentó el mediocentro del Manchester City.

Rodri también habló de los jugadores a los que ha ganado, como Vinicius y Jude Bellingham: «Efectivamente, es una victoria muy especial. Todos los jugadores que me han rodeado son magníficos. Es un orgullo ser elegido por delante de jugadores tan fantásticos».

Minutos después, atendió en rueda de prensa para dejar claro que se enteró que iba a ser Balón de Oro cuando dijeron su nombre. «Yo no tenía información ninguna y esto significa mucho», aseguró. «La temporada pasada fue casi perfecta y nunca pensé que podía repetir. El curso pasado volví más fuerte. Son dos años muy importantes para mí a nivel de rendimiento», continuó.

«Cuando tenga 50 o 60 años seré consciente. Ahora estoy viviendo el proceso. Sé que sólo lo ganó uno y ahora soy yo uno de los elegidos. Ahora no soy consciente, pero lo seré», comentó el español. «Ojalá signifique mucho para los españoles. Yo estoy convencido de que sí. Había varios candidatos españoles, me hubiese encantado que lo hubiese ganado Carvajal. Esto es un balón de oxígeno para nuestro fútbol», finalizó.