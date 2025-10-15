La oposición de Laporta pide elecciones ya y afirma que oculta 80 millones de pérdidas

Las elecciones del FC Barcelona serán tema de debate más pronto que tarde y el runrún ya suena en la esfera culé. Víctor Font, uno de los principales opositores de Joan Laporta a la presidencia del Barça, ha vuelto a manifestar las dudas que genera la gestión económica del mandatario blaugrana, así como la necesidad de unas elecciones anticipadas que acaben con la actual Junta Directiva y la deriva que está tomando el club con sus decisiones.

Víctor Font volvió a posicionar y alarma al socio culé por la falta de transparencia de la presidencia de Joan Laporta, especialmente con las numerosas decisiones económicas que está tomando en nombre del barcelonismo. El líder de Si al Futur pide que se celebren elecciones en el Barça “cuanto antes” para que el rumbo de la entidad recupere la lógica en el marco económico y financiero, ya sin Laporta.

De hecho, Font ha elevado la alarma entre el barcelonismo, ya que según éste, las cuentas reales del pasado ejercicio reflejan unas pérdidas por valor de 80 millones que la Junta Directiva de Joan Laporta se ha encargado de ‘esconder’. “El cierre del año pasado reflejó 90 millones de pérdidas. Pedimos una reformulación porque había activos sobrevalorados y no se nos hizo caso”, comienza Font, que asegura que “las cuentas de este año esconden 80 millones de pérdidas más que se reformulan en las cuentas del año pasado y esto no se ha dicho, la Asamblea no es consciente, hay falta de transparencia”.

“Se nos dijo que actuaría rápido y con menos presupuesto, pero no es así”, alarma Font, en declaraciones para Catalunya Ràdio, sobre las obras del Camp Nou y la elección de Limak Construction para su ejecución: “Otro engaño. El domingo Joan Laporta deberá explicar por qué se seleccionó a Limak pese a los informes internos que no lo aconsejaban tal y como explicó este lunes la cadena SER”.

El líder de Si al Futur también ha mostrado sus dudas y quejas por el formato telemático de la Asamblea de Socios Compromisarios: “Un síntoma más de esta deriva de cambio de modelo social que desafortunadamente el club ha impulsado. Nos alejamos del socio y ponemos a los turistas por delante. Esto es fruto de una gestión ineficiente con falta de transparencia y engaños”.

Font ha señalado que hay “ejemplos de una lista interminable de engaños” en estos años de gestión de Laporta y su equipo de trabajo, como el nuevo acuerdo con Nike o la venta de los palcos VIP del nuevo Camp Nou: “Hemos malvendido patrimonio para compensar más de 1.000 millones de pérdidas acumuladas durante los últimos años. Esto nos impide inscribir jugadores, se regala a Íñigo Martínez, y la gestión deficiente impacta en el campo. Suben un 30% los abonos, limitan la entrada a los socios y deterioran la grada de animación y las peñas”.

Sobre su oposición a Joan Laporta en las próximas elecciones, Font recalcó que deben “de construir una alternativa ilusionante y cuando llegue el momento de la verdad existirá” y ha aventurado que “representará a todos los sectores del club y presentará al Barça como la mejor institución polideportiva universal”. El opositor destaca que su propuesta “no dependerá de una sola persona”, en relación a Laporta, y que quieren “que haya una alternativa que no sea personalista: hemos tenido 22 años de Núñez y otros 22 años de Laporta, Sandro, Bartomeu y Laporta”.