El nuevo dueño del Espanyol calienta su relación con el Barça: «Son un equipo de turistas»

“Queremos llevar el club al siguiente nivel”, así se presentaba el nuevo propietario del RCD Espanyol, Alan Pace, una vez que se confirmó el nuevo ciclo del club perico, poniendo fin a la era Rastar. El estadounidense llega tras su buen hacer en el Burnley de la Premier League, donde ya ha demostrado su solvencia para dirigir a clubes desde la propiedad. El nuevo dueño del Espanyol llega también lanzando un dardo al eterno rival perico, al Barça, al que viene a decir que son un equipo de turistas.

Alan Pace llega al Espanyol de la mano de su propio fondo de inversión, Velocity Sports Partners (VSP), un derivado de ALK Capital, con el que dirigirá al club perico. Durante su presentación en el Auditori Juan Segura Palomares del RCDE Stadium, el nuevo dueño del Espanyol ha dejado algún recado al Barça y a su modelo.

“El Barça ha crecido, mayoritariamente, por la gente de fuera de Barcelona, no por las personas de Barcelona”, comentaba Alan Pace sobre la masa de aficionados que suelen llenar el estadio culé cada fin de semana, en estos momentos Montjuic. “Si miras cómo han crecido, miras los turistas que vienen siempre, no son necesariamente aficionados del Barça, sino que ellos quieren ver el fútbol de mejor calidad”, articula el estadounidense, acompañado de Mao Ye Wu, actual CEO, y Antonio Dávila, asesor de VSP en la compra.

El nuevo dueño del Espanyol cree que pueden sacar una mayor tajada al gran número de turistas que visitan Barça al año, dando altavoz al club perico: “Con tantos turistas en Barcelona, tenemos la oportunidad de que vengan, nos visiten y quizá se conviertan en pericos. Hay cosas que podemos hacer para crecer en la ciudad. No solo por la manera de jugar o el equipo que tengamos. Hay muchas maneras con las que podemos transmitirnos al mundo».

“No venimos a cambiar lo que es el Espanyol, sino a honrarlo, fortalecerlo y ayudarlo a crecer. Nuestro compromiso es trabajar con humildad, honorabilidad y total dedicación a lo que importa, la cantera, la infraestructura y la gente”, explica Pace, que marca las directrices para la evolución del club: “Para crecer, no solo se necesita dinero. Hay una parte de conocimiento del mundo. Aquí hay una academia y también cosas que hemos hecho en el Burnley, que podemos introducir. Nuestra mentalidad no es la de gastar mucho dinero para crecer”.

“El éxito para mí es que este club sea uno de los mejores seis del país. Si puede ganar más que eso, sería un sueño. Pero el éxito de verdad es tratarlo como uno de los seis más altos, normalizarlo”, apunta alto el nuevo dueño del Espanyol, que aventura que los fichajes en invierno dependerá de “las necesidades” y que se sentarán “el mes que viene, aunque ya hay un buen equipo”.

Para cerrar su intervención y presentación, un Alan Pace emocionado vaticinó cómo ve al Espanyol en cinco años: “Dentro de cinco años, veo con mucho éxito, y con mucho trabajo en la academia y en el fútbol femenino podemos tener más éxito del que tenemos ahora. Y me gustaría que el primer equipo estuviera en Europa. Tenemos que apoyarles a ponerlo como una meta. En cinco años, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, ser ganadores, tenemos que pensar que queremos estar en Europa. Empezamos ahora”.