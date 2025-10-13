Lo nunca visto: Laporta juega en TV3 al ‘Pollito Inglés’ y se lleva el MVP

Joan Laporta ha vuelto a ser tendencia en redes sociales a raíz de su participación en la televisión catalana. En medio de los problemas con el Camp Nou, el lío con el partido en Miami y los problemas económicos del club, el presidente del FC Barcelona ha protagonizado una imagen que ha sorprendido a gran parte del barcelonismo.

El pasado domingo acudió como uno de los grandes invitados al programa ‘Bestial’ de la cadena catalana 3Cat, presentado por Bibiana Ballbé y junto con otras celebridades como Santi Millán, Judit Mascó y Soraya Arnelas. Sin embargo, el programa se convirtió en el escenario perfecto para que Laporta buscase ser el rey delante de los espectadores.

Concretamente, el momento culmen llegó cuando participó al famoso juego infantil ‘Pollito Inglés’, donde la presentadora contaba de espaldas mientras el resto debía intentar llegar hasta la mujer que contaba. Laporta fue finalmente el ganador y incluso se atrevió a agarrarla, desatando la risa del público. Un gesto que provocó varias reacciones, tanto positivas como negativas, de la imagen que estaba dando como máxima imagen del Barça.

Previamente había dejado más declaraciones sobre temas alejados de cuestiones deportivas e institucionales: «Ni inteligente ni sexy, soy listo y resultón. La caña la tiraba siempre. No sé si soy buena pareja, soy buena pareja de parejas no estables. Más egoísta o más mentiroso. No soy mentiroso, no me gusta la mentira. Por decir la verdad, me las cargo muchas veces. No soy egoísta, aunque todos tenemos un punto, un egoísmo de defender lo que tienes. Lo tiene que decir la gente. Me siento muy querido, pero también he querido mucho. Quiero con mucha pasión, soy muy auténtico cuando amo. No hace falta que responda, sexo. Sexo es salud», confesó.