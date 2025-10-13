Barça One, la sucesora de Barça TV, cumple tres meses sin emitir un sólo contenido

“Barça One está trabajando para mejorar la experiencia. Sigue el día a día del club en YouTube”, reza un banner del Barcelona nada más acceder a la plataforma que iba a revolucionar el contenido multimedia del club, Barça One, que en estos momentos acumula nada más y nada menos que tres meses de inactividad, sin novedades, con toda su actividad paralizada en otro proyecto que hace aguas en la nueva era de Joan Laporta al frente de la entidad barcelonesa.

Un carrusel que no acaba y un mismo mensaje que se repite. “Barça One está trabajando para mejorar la experiencia”, es lo que se puede leer una y otra vez nada más acceder a la plataforma de streaming del Barcelona, que lleva alrededor de año y media activa, desde abril de 2024, en prácticamente todos los dispositivos móviles y ordenadores.

De hecho, en el Barça se apuntaba alto, se creía haber encontrado la panacea, al menos una de ellas, con los buenos datos que arrojaba la plataforma en un primer momento. En menos de un año, Barça One había logrado superar la barrera de los diez millones de espectadores y sumaba fijo los dos millones de usuarios.

Pero tras estos números, desde el pasado verano: apagón. La última novedad tanto en redes sociales como en la propia página web o plataforma data del pasado 29 de julio, en pleno mercado de fichajes, con la pretemporada en marcha. De hecho de los últimos ‘estrenos’ de Barça One, dos producciones audiovisuales, fueron en torno a Lamine Yamal o Joan García, justo tras la renovación y entrega del número 10 para el extremo y tras el fichaje del portero.

Desde entonces, silencio. La actividad de Barça One es nula, está completamente abandonad por sus dirigentes, curiosamente poco después desde que la entidad tuviera que ejecutar ciertos reajustes que parecen haber tenido un impacto más que negativo en el proyecto. Barça Studios acabó consumida por Barça Produccions, pasando a denominar el proyecto audiovisual como Vision. En ese vaivén de terminología y reajuste se ha desplomado todo, con una devaluación más que severa del producto que ahora parece tocar fondo.

En Instagram, el perfil de Barça One cuenta con su último movimiento hace diez semanas, el 28 de julio, justo cuando compartían un pellizco del documental de Alejandro Balde dentro de la serie Orígens, la cuál ya había indagado en la carrera y vida de otros canteranos que han llegado al primer equipo. Desde entonces, el perfil con más de 214.000 seguidores, permanece silenciado.

Cabe destacar, como otro de los motivos que han podido llevar a un traspié de la actividad de Barça One, el fallecimiento de Toni Cruz, director de la productora que nos dejó el pasado 11 de julio y que fue clave en el cambio que se produjo dentro del club, con la desaparición de Barça TV y la apuesta por el contenido multimedia con Barça One. Pocas semanas después, Barça One dejó funcionar. Casualidad o no, llevan tres meses con el proyecto que iba a salvar el club completamente fuera de cobertura.