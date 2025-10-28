La «oportunidad de oro perdida» del fútbol de Paiporta: tres equipos distintos y todos sin estadio

El fútbol de Paiporta «ha perdido una oportunidad de oro». Esa es la reflexión que hace Héctor Blat, ex directivo del Paiporta CF, un año después de la DANA. Su testimonio a OKDIARIO refleja el sentimiento de pena porque en un municipio de alrededor de 27.000 habitantes no se haya aprovechado una tragedia como la ocurrida el pasado 29 de octubre de 2024 para construir afición y no dividir. Algo que ocurre en todos los sectores de la sociedad, también en el deporte.

Además, los tres clubes aún no pueden jugar en su estadio, el derruido campo de fútbol de Palleter. Ni el Paiporta CF, de donde Héctor Blat se marchó la puerta de atrás por desavenencias con su presidente después de «salvar al club» ni el Atlético Ciudad de Paiporta ni el E1 Paiporta han podido regresar a su feudo habitual, aunque éste último sí acostumbraba a jugar en el polideportivo del municipio.

Al ser preguntado por el tiempo que estima que tardará en repararse el Palleter, Blat no duda en responder que la unión habría acelerado mucho los plazos: «La experiencia me dice que esta temporada seguro que no está. Hay que levantar, pero es una situación que se ha dado, una oportunidad de oro, para pensar ¿por qué tres clubes en Paiporta?»

«El Ciudad de Paiporta no tendría problema en hacer un club. Todos tienen que ir a una, si no no funciona. Es una oportunidad de oro que no se ha aprovechado. Es una lástima con la cantidad de niños que hay. Los que van a perder son los tres clubs porque, salvo el Ciudad de Paiporta, que sí ha tenido más equipos que el año pasado, el E1 y el Paiporta Club de Fútbol han tenido menos equipos que el año pasado. La gente, para no tener lío, se van por ejemplo al Val, o a los que están cerca, al lado y son clubes sin líos, con campo», cuenta.

División en el fútbol de Paiporta tras la DANA

Y sobre el Palleter, Héctor Blat remarca el trabajo del Ayuntamiento de Paiporta y manda la pelota al tejado de la Real Federación Española de Fútbol, cuyo presidente, Rafael Louzán, prometió destinar 1,6 millones de euros al campo de fútbol: «Está igual, es cierto que es federativo, supongo que tendrá más complicación. Sí que es verdad que el Ayuntamiento ha hecho un trabajo impresionante. Soy consciente del esfuerzo que están haciendo y que siguen haciendo desde aquel día. Han conseguido hacer el polideportivo para dar servicio a los tres clubes».