Xavi Hernández sale con todo en el duelo que enfrenta al Barcelona contra la Real Sociedad en la segunda jornada de la Liga Santander. El entrenador catalán apuesta por De Jong como sustituto de Busquets y los acompañantes de Lewandowski en la delantera serán Ferran y Dembélé. Alba y Raphinha serán suplentes.

El once oficial del Barcelona contra la Real Sociedad es: Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Ferran, Dembélé y Lewandowski.

El Barcelona sólo ha disputado una jornada de Liga Santander pero ya le urge la victoria en el duelo que se disputa en el Reale Arena. El tropiezo ante el Rayo Vallecano en el estreno de campeonato obliga a los de Xavi a sacar los tres puntos en un campo complicado para evitar un mal inicio y alejar fantasmas.

Para el duelo contra la Real Sociedad, Xavi no podrá contar con Jules Koundé. Después de perderse el primer duelo liguero por no estar inscrito, finalmente el Barcelona no ha logrado colocar a Aubameyang a tiempo en el Chelsea y el ex del Sevilla no pudo viajar a San Sebastián por no estar inscrito. El delantero gabonés, al igual que Memphis (lo tiene hecho con la Juventus) sí que entraron en la lista en la que tampoco está Dest.