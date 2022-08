Once oficial del Barcelona contra el Rayo Vallecano: Xavi manda a Piqué al banquillo

El Barcelona debuta en la Liga Santander ante el Rayo Vallecano. La ilusión culé se pone a prueba ante el equipo franjirrojo, que fue el único equipo en rascarle los seis puntos el pasado curso. Para el primer partido del curso, Xavi Hernández ha dado la sorpresa al dejar en el banquillo a Gerard Piqué, mientras que pone de inicio a tres de los fichajes que han conseguido inscribir a tiempo. En lugar del central estará Christensen, junto a otras dos caras nuevas como Robert Lewandowski y Raphinha, que se estrenan como titulares, acompañados de Ousmane Dembélé en el tridente de ataque.

El once oficial del Barcelona ante el Rayo Vallecano en la jornada 1 de la Liga Santander es el siguiente: Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Dembélé y Lewandowski.

Las palancas se ponen a prueba ante el equipo de Iraola, que ya se impuso el pasado año tanto en Madrid como en el Camp Nou. Pero este Barça es bien distinto al de la temporada anterior. La venta de parte de los activos del club han permitido a la directiva formar un equipo para pelar por todo. De los fichajes, Xavi apuesta por introducir a Christensen, Raphinha y Lewandowski –la nueva estrella culé– de inicio en su alineación.

Por contra, Kessié esperará su oportunidad desde el banquillo, donde también ha mandado a Piqué. Tampoco estará será Koundé. La inscripción del ex sevillista no ha llegado a tiempo, puesto que la activación de la última palanca no ha sido suficiente para que la Liga de el visto bueno a su fichaje. Queda a la espera de la salida de Memphis Depay, de De Jong o de algún ajuste salarial para poder estar a disposición del técnico.