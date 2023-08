Oficial: Gabri Veiga ya es nuevo jugador del Al-Ahli

Ya es oficial. El Al-Ahli ha hecho oficial el fichaje de Gabri Veiga. El joven futbolista español tenía una oferta del Nápoles, pero todo cambió en el último momento para recalar en la Saudi Pro League. El ex del Celta firma por tres temporadas y el club saudí pagará unos 40 millones de euros.

Veiga se une a uno de los favoritos a hacerse con la liga saudí y jugará en el mismo equipo de otras estrellas de este deporte como Edouard Mendy, ex portero del Chelsea, Merih Demiral, ex de la Juventus, Roger Ibañez, ex de la Roma, Frank Kessie, que estuvo la pasada campaña en el Barcelona y los tres tenores en ataque como Roberto Firmino, viejo conocido del Liverpool, Allan Saint-Maxim y Riyad Mahrez, reciente campeón de la Champions League con el Manchester City.

El futbolista español tenía un contrato que no superaba el millón de euros en el Celta, se estimaba que era superior a los 500.000 euros. El Nápoles, con todo acordado, se movió en una cifra que cuadriplicaba las ganancias del joven, ofreciendo un contrato de 2,2 millones de euros que fueron motivo de discordia para aceptar su oferta. Según diversos medios, el contrato de Veiga en el Al-Ahli podría rondar los 40 millones por tres temporadas, lo que le haría cobrar algo más de 10 por temporada.

Rafa Benítez fue claro en rueda de prensa tras conocerse el fichaje de Veiga por el Al-Ahli: «Es una situación que le cambia la vida a él y a su familia para bien. Para el club es doloroso, pero puede ser a medio-largo plazo una operación muy beneficiosa».

جوهرة اسبانيا ، سيقف يردد النشيد 💚 🤩#VeigaToAlahli pic.twitter.com/3gYgkM1Uw7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 26, 2023