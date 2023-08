¡Gabri Veiga se marcha al Al Ahli de Arabia Saudí!

Gabri Veiga jugará en el Al Ahli de Arabia Saudí. Por increíble que parezca, el joven centrocampista español, que lo tenía todo apalabrado y cerrado con el Nápoles, jugará finalmente en la Saudi Pro League junto al resto de estrellas que han tomado el mismo camino este mismo verano. En su nuevo equipo, el jugador de 21 años se encontrará con Edouard Mendy, Roberto Firmino, el ex barcelonista Kessié, Allan Saint-Maxim o Riyad Mahrez.

Y es que saltaba la noticia bomba en la noche de este miércoles. Gabri Veiga finalmente no recalaría en las filas del campeón de la Serie A para embarcarse en Arabia Saudí. El equipo saudí envió una oferta al Celta de Vigo y tanto el club español como el jugador aceptaron la oferta y en las próximas horas o días se hará oficial.

En los dos primeros partidos de Liga, Veiga no había sido titular porque su fichaje por el Nápoles estaba cerca de cerrarse a falta de pequeños detalles. De hecho, el equipo italiano había llegado a un acuerdo por el que pagarían 30 millones más 6 en variables, pero en las últimas horas las negociaciones dieron un giro de 180 grados.

Fue Fabrizio Romano quien dio la exclusiva de este fichaje. «Here we go (Allá vamos)», decía el periodista italiano. Matthias Jaissle, entrenador del Al Ahli, tuvo la llave para convencer al jugador que estaba llamado a brillar (y posiblemente reinar) en Europa en los próximos años. No obstante, el jugador español ha decidido tomar otros caminos y sumarse a la amplia lista de estrellas que han elegido Arabia Saudí para jugar al fútbol. Gabri Veiga llega a un equipo que es uno de los favoritos para hacerse con el campeonato nacional y actualmente ocupa el coliderato junto al equipo de Karim Benzema en estas dos primeras jornadas disputadas.

