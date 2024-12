La odisea de Reyes Pla para ganar un bronce olímpico con España: «Estuve preso y buscado por Interpol»

Emmanuel Reyes Pla ha vivido muchas vidas en una. Nació en Cuba, viajó hasta Rusia, país que no puso trabas a su pasaporte gracias a las raíces ideológicas que comparten, y cruzó toda Europa hasta arribar en España. Un nómada del Viejo Continente. Bielorrusia, Austria, Alemania y una encarcelamiento de por medio fueron el peaje hasta cruzar la frontera española y reunirse con parte de su familia, que residía en La Coruña. Entrenó en suelo nacional y se colgó el bronce en los últimos Juegos, en París.

«He caminado por toda Europa, soy un nómada. Salí de Cuba buscando el sueño olímpico. Fui de Rusia a Bielorrusia, luego Austria y Alemania. Allí me metieron preso por falsificar documentos y estuve buscado por la Interpol», asegura a este periódico. Una odisea que recuerda con humor. «James Bond me decían en Europa», bromea. «Después llegué a España y ahora soy bronce olímpico tras las vueltas que di», ríe.

Su presea cambió el porvenir del boxeo español. El puerto a coronar en París era alto. Todo lo que son 24 años sin medalla en general y toda una vida en categoría superpesado, la de Reyes Pla. Le quitó el polvo que presidía la vitrina olímpica del boxeo nacional desde que Rafa Lozano lograba el subcampeonato en Sídney 2000.

«El 2024 ha sido satisfactorio por los resultados que hemos tenido en boxeo. Hemos hecho algo grande. Ahora mismo estamos en la élite del boxeo español, en las pantallas gigantes», asegura Reyes Pla durante su conversación con OKDIARIO. ‘El Profeta’ rezuma hilaridad y pureza por los cuatro costados. Lo que la última generación del castellano cataloga como buenrollismo y disfrutón.

Reyes Pla y una sonrisa perenne

Ni siquiera la polémica que envolvió su derrota en semifinales le hace perder la sonrisa. Alfonso Loren se limitó a defenderse, golpear cuando pudo y Pla no entendió la decisión final de los árbitros. «Al final eso siempre queda. Pero, como dice mi abuela, hay que llevar dos habas, la de perder y la de ganar. Estoy contento y agradecido con Dios. Yo hice mi trabajo, aunque no lo vieron así los árbitros, que es lo que siempre tengo problema. No me dejan escalar. Me dan pasito a pasito, como dice la canción. Pero estoy muy contento. Es un bronce en unos Juegos Olímpicos», valora a OKDIARIO.

El boxeo se tambalea del programa de los próximos Juegos, en Los Ángeles. El conflicto existente entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Asociación Internacional de Boxeo (AIB) debido a cuestiones de gobernanza, finanzas, arbitraje y ética, provocaron la suspensión de dicho organismo desde el 2019, y que ahora su inclusión en Los Ángeles se encuentre en jaque.

«Cosas políticas, hay que dejar eso de lado, no nos podemos meter. No soy político, quisiera serlo para ser presidente, pero no puedo. Al final creo que lo dejarán porque es imposible quitar el boxeo. Es un deporte que gusta a nivel olímpico. Los conflictos que hay entre la Federación es lo que está mareando las cosas», asegura.

En cualquier caso, Reyes Pla conoce el camino para arribar en Estados Unidos por la vía que mejor le viene. «Hay que ir poco a poco. Se dice rápido, pero son cuatro años, hay que ver cómo llegamos. Si llegamos en condiciones óptimas hay que buscar la pelea de oro. Espero que los árbitros me dejen subir ese escalón que falta. Siempre ha sido mi objetivo», recuerda.

Lo invariable es que Reyes Pla ya posee una medalla olímpica. Triunfador en París de una presea negada a España durante 24 años. «Para 2025, en lo deportivo, quiero seguir creciendo y ganando cosas grandes. En lo personal deseo salud para mi gente, mi familia y todo el que me rodea. También la paz en el mundo, que es muy importante. Hay muchas guerras. Estoy viajando mucho y no quiero que tumben mi avión (risas). Que se tranquilicen y nadie tire misiles».