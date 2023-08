Por si fuera poco, Oblak se suma al galimatías de Simeone y se convierte en duda para el partido del próximo domingo en el Benito Villamarín ante el Betis. El portero no ha entrenado a causa de una indisposición de la que habrá que ver como mejora en el transcurso de esta jornada, antes de que se haga oficial la convocatoria. De los dudosos el único recuperable parece Pablo Barrios, que tampoco se ha ejercitado hoy con el grupo. Correa está descartado a un 99% y son baja Renildo, Giménez y Koke.

El lateral argentino Nahuel Molina, que no pudo estar en la pasada jornada, ha comenzado hoy a entrenar con el grupo, pero tampoco podrá participar en el choque de Sevilla. Si todo va bien Simeone podrá contar con él en la tercera jornada en Vallecas ante el Rayo, pero también dependerá de su evolución.

Con tantas dudas en el horizonte, el entrenador argentino apenas tiene efectivos para afrontar el partido ante el Betis, sobre todo si se confirmara la baja de Pablo Barrios, lo que le dejaría en cuadro en el centro del campo, sin otra alternativa que acudir a Saúl o trasladar a la zona ancha a Marcos Llorente, a quien tiene planeado volver a utilizar como carrilero derecho.

A día de hoy, y contando con la recuperación de Oblak y Barrios, el once más probable sería el formado por Oblak, Llorente, Azpilicueta, Savic, Hermoso, Carrasco, De Paul, Barrios, Lemar, Griezmann y Morata. Grbic sería el sustituto del meta esloveno si éste no llega a tiempo, mientras que la baja de Pablo Barrios movería a Llorente al medio campo, a Azpilicueta a la banda derecha y permitiría la entrada del turco Soyuncu en el centro de la defensa. Todo un sudoku que Simeone no podrá resolver posiblemente hasta última hora.

El Atlético busca en Sevilla su segunda victoria de la temporada, lo que le permitiría seguir en cabeza de la clasificación. El equipo llega líder a la segunda jornada del Campeonato tras su triunfo ante el Granada en el partido inaugural.