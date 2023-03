Pablo Barrios, otra novedad de la prelista de Luis de la Fuente

Pablo Barrios es otra de las novedades de la prelista de Luis de la Fuente. OKDIARIO ya adelantó la presencia de Nacho Fernández. El defensa del Real Madrid vuelve a tener opciones de jugar con España mucho tiempo después. Ahora, este medio puede confirmar que el futbolista del Atlético de Madrid está entre los preseleccionados para la convocatoria definitiva que el seleccionador riojano dará a conocer el próximo 17 de marzo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Una lista que se medirá a Noruega y Escocia en los dos primeros partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024. Los otros jugadores del conjunto rojiblanco con opciones de estar son Koke, Mario Hermoso, Marcos Llorente y Álvaro Morata.

El crecimiento de Pablo Barrios está siendo imparable. Hace justo un año estaba eliminando al Real Madrid de la UEFA Youth League y ahora está a un paso de la selección española. Desde que debutó con el primer equipo el pasado 29 de octubre de 2022 ante el Cádiz, se ha asentado con los de Simeone. Con la llegada de 2023, el Atlético de Madrid le hizo contrato profesional y le renovó hasta 2028 con una cláusula de 100 millones de euros. Con los rojiblancos ha jugado hasta la fecha 13 partidos.

Luis de la Fuente le conoce a la perfección, aunque no ha tenido la oportunidad de llamarlo cuando era seleccionador sub-21. No obstante, le ha visto de cerca con el combinado Sub-19, con el que ha jugado tres partidos. Si no entra en la convocatoria de la Absoluta, estará en la que dará Santi Denia para la Sub-21, que disputará amistosos ante Suiza y Francia.