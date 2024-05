La obcecación de la FIA con los pilotos españoles pasa de Fernando Alonso a Carlos Sainz

La Federación Internacional del Automóvil tiene una cruzada contra los pilotos españoles de Fórmula 1. Primero empezó siendo Fernando Alonso, que acumula dos sanciones difíciles de comprender en lo que va de Mundial, pero ahora es Carlos Sainz el nuevo perjudicado por la FIA con una multa de cinco segundos por un adelantamiento a Oscar Piastri en la vuelta 39 de la carrera en el Gran Premio de Miami.

Lo cierto es que Sainz traccionó mal en la curva y provocó un pequeño toque con el McLaren, pero tan sólo tres vueltas antes, en uno de sus muchos intentos de adelantamiento, Piastri le cerró todo el espacio y le obligó a salirse de la pista para no chocarse. Esa sanción, en cambio, no conllevó ningún tipo de castigo hacia el australiano.

Todo lo contrario que con Sainz, que posteriormente se aprovechó de un fallo del australiano para conseguir ponerse cuarto y vio como la FIA le quitaba la posición con esa sospechosa sanción. Antes de conocerla, el piloto español compareció ante los medios y descartó ser afín de la teoría que Alonso aplicó el sábado después de que Lewis Hamilton quedara impune de una maniobra en la salida del sprint que forzó el abandono de Lando Norris y Lance Stroll.

«Hamilton ha destrozado la carrera de unos cuantos, supongo que no decidirán nada porque no es español», dijo el asturiano. Sainz, al ser preguntado por esas palabras, respondió de la siguiente forma: «No creo que sea un tema de nacionalidad, sino de consistencia e inconsistencia». Se desconoce si su opinión ha cambiado después de que a las 03:00 horas en España la FIA le convirtiese en culpable del incidente con Piastri.

Carlos Sainz fue sancionado con 5 segundos por esta acción con Piastri ¿Qué os parece? 🤔💭pic.twitter.com/2mCo1UdqPC — DAZN España (@DAZN_ES) May 6, 2024

Cronología de un fin de semana en Miami

Como decimos, es muy difícil de comprender el criterio en el que el organismo federativo se basa a la hora de imponer sanciones. ¿Por qué un choque en un lance natural de una carrera sí se castiga y una temeridad como la de Hamilton no? Esa es una de las preguntas que se hace todo el mundo tras el fin de semana en Miami. Pero hay otro melón abierto, el de Checo Pérez.

El mexicano se lanzó a por Sainz en la salida cuando este había adelantado a Charles Leclerc para ponerse justo detrás de Max Verstappen, lo que le habría permitido luchar por la carrera viendo las carencias del holandés en Estados Unidos. Sin embargo, el piloto de Red Bull se cruzó todo el asfalto y ayudó inconscientemente al compañero del español en Ferrari, que se quedó segundo.

Nunca antes se había visto a un Sainz tan enfadado, no sólo con Checo, sino también con su propio equipo por la lentitud a la hora de tomar medidas. «¿Qué coj….? ¿Qué es eso?», preguntaba con rabia tras lo sucedido, antes de pedir directamente una «penalización» para el mexicano porque «casi» les hizo «abandonar».

Como vio que no pasó, Sainz pasó al ataque, pero su arranque de furia contra Piastri le salió bien caro. Así confesaba su cambio de mentalidad más adelante y todavía en caliente: «Hoy por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal. He tomado nota y pues he hecho exactamente lo mismo que me venían haciendo a mí toda la carrera, empezar más agresivo».

La FIA le concede a Sainz el relevo de Alonso

Parece como si la FIA se hubiera empeñado en castigar a un piloto español en cada GP. El anterior se disputó en China y un bonito duelo entre Sainz y Alonso se acabó convirtiendo en la segunda sanción impuesta al asturiano, al que le restaron 10 segundos y tres puntos de la superlicencia. Y dos antes, ese ya famoso accidente de George Russell hizo que la FIA le penalizara con 20 segundos y, por tanto, dos posiciones, por frenar simplemente.

Todas estas decisiones llevaron a Alonso a un límite en el que estalló y pronunció las declaraciones a las que hacíamos alusión anteriormente. Pero esa no fue la única consecuencia de su lógico enfado. El asturiano se dirigió hacia el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, para pedirle explicaciones por esta saga de sanciones en la que los británicos siguen sin tener su espacio. No sólo los ingleses, sino también los rivales directos de los españoles que, sin ir más lejos, el último fin de semana fueron Hamilton, Checo y Piastri. Todos ellos quedaron absueltos.