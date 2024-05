Carlos Sainz: «Hoy había una gran oportunidad de ganar la carrera»

Carlos Sainz dejó a España con la miel en los labios. No fue su culpa, pero una aparición desastrosa de Checo Pérez en la salida y un duelo con Oscar Piastri que se alargó más de lo normal le arrebataron una victoria que cree que podría haber conseguido de no ser porque no aguantaron «una vuelta» hasta entrar en boxes y aprovechar la bandera amarilla tras el accidente de Kevin Magnussen y Logan Sargeant.

«Hoy por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal. He tomado nota y pues he hecho exactamente lo mismo que me venían haciendo a mí toda la carrera, empezar más agresivo. Hoy había una gran oportunidad de hacer un podio e incluso ganar la carrera con el ritmo que teníamos», comenzó Sainz, que mandó un recado a la FIA y expresó su creencia de que realmente podría haber sido él quien batiera a Max Verstappen en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y no Lando Norris.

«He hecho una muy buena salida y de repente Checo ha llegado y nos ha echado un poco de pista sin mucho control. Por una vuelta no hemos cogido el coche de seguridad que nos hubiese hecho ganar la carrera. Es cuestión de suerte. Hemos sido muy rápidos toda la carrera y hay que quedarse con lo positivo», añadió sobre su buen rendimiento, con el que quedó cuarto, y el de Ferrari, que subió de nuevo al podio con Charles Leclerc.

Preguntado por las palabras de Fernando Alonso el pasado sábado, que hablaba de que a Lewis Hamilton no se le sancionaba porque no era español, Sainz distó de esa vertiente, pero sí puso en duda las decisiones de la Federación: «Yo no opino de nacionalidades. Opino más de consistencia. Hoy me ha sorprendido que Piastri me ha hecho algo muy parecido a lo de Magnussen. A él no le ha caído ninguna y no me ha devuelto la posición y he dicho, vamos a hacer lo mismo».

Por último, finalizó su intervención en DAZN alabando la enorme carrera de Norris, antiguo compañero suyo en McLaren que cree que se llevaba mucho tiempo mereciendo un momento como el que ha vivido este domingo. «Me alegro muchísimo por él. Hoy iba más atrás y le ha tocado la lotería con el coche de seguridad. Llevaba tiempo mereciéndose ganar una carrera de Fórmula 1», concluyó.