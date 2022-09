Ryan Giggs será sometido otra vez el año próximo a un juicio por supuesta violencia de género, según estableció este miércoles el Tribunal de Manchester, en el norte de Inglaterra. La corte ha fijado el 31 de julio de 2023 para el comienzo de este nuevo juicio, después de que el jurado que integró el primer proceso legal no pudiera alcanzar un dictamen la semana pasada tras veinte horas de deliberaciones.

Durante el juicio en el Tribunal de Manchester, el ex futbolista del United de 48 años afrontó acusaciones de violencia contra su antigua pareja Kate Greville. Giggs siempre ha negado tener un comportamiento controlador o coercitivo hacia su ex novia durante un periodo de tres años. El que también fuera seleccionador de Gales negó haber «perdido el control» y haberla golpeado con la cabeza y negó haber agredido a la hermana de Greville, Emma, dándole un codazo en la mandíbula, durante una pelea en su casa en Worsley, en el norte inglés, el 1 de noviembre de 2020.

Duros testimonios

Ante el Tribunal de la Corona de Manchester se reprodujeron los correos electrónicos que Giggs le envió a Kate después de ella le bloquease en WhatsApp. «Nunca he estado cerca de amar a nadie más como te amo a ti. Eres la persona con la que he tenido más conexión, estas no son sólo promesas falsas. Lo digo en serio, ahora deja de ser un bebé y llámame por favor», comenzó el ex seleccionador.

Pero al no tener respuesta, Giggs fue endureciendo su manera de dirigirse a su ex pareja, a la que habría amenazado así: «Te acecharé como un loco, y sabes lo bueno que soy en eso. Eres una mierda horrible y no mereces ser madre. La forma en que me acabas de tratar y la forma en que te has comportado para tu información nunca la olvidaré. Estoy tan jodidamente enfadado en este momento que me estoy asustando porque podría hacer cualquier cosa. Sigue ignorándome. Te veré pronto. Te odio por lo que me has hecho. Te odio. Odio. Odio. Odio».

Una Kate Greville que contó al detalle esas supuestas agresiones de Giggs: «Literalmente se dio la vuelta y me sacó desnuda a rastras al pasillo. Yo estaba desnuda, me agarró del brazo, de la muñeca, muy fuerte, y literalmente me arrastró hasta el salón de la suite. Me tiró al suelo y se llevó todas mis maletas, todas mis pertenencias, todo mi maquillaje y lo tiró todo al pasillo. Literalmente cerró la puerta y no me dejaba entrar al dormitorio. Me dejó allí, desnuda. Todas mis cosas estaban en medio del pasillo y yo estaba como: ‘¿qué acaba de pasar?’».