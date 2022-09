Ryan Giggs respira, pero no de manera definitiva. El jurado en el juicio contra el ex extremo del Manchester United fue liberado el miércoles tras no llegar a un veredicto sobre los cargos de agresión y comportamiento controlador hacia su exnovia. Giggs, de 48 años, se enfrentaba la acusación de haber causado daños corporales a Kate Greville, así como de comportamiento controlador y coercitivo. También afrontaba un cargo de agresión a la hermana de Greville, Emma.

El jurado, compuesto por siete mujeres y cuatro hombres, dijo al juez que no había podido llegar a un veredicto tras un juicio que duró más de tres semanas. Ahora, la Fiscalía tiene siete días para decidir si procede a un nuevo juicio, por lo que Giggs todavía no puede darse por ganador. En cualquier caso, la jueza Hilary Manley dijo al galés que cualquier nuevo juicio podría no celebrarse hasta junio del próximo año.

En libertad bajo fianza

El ex futbolista ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta que se tome la decisión sobre el proceso. Giggs se había declarado inocente de los cargos y su defensa dijo que las acusaciones estaban «basadas en distorsiones, exageraciones y mentiras». El ex jugador del United fue detenido y puesto en libertad bajo fianza en noviembre de 2020.

Peter Wright, abogado de la acusación, dijo que el caso implicaba «una letanía de abusos (…) a una mujer a la que profesaba amar». «El abuso sistemático y a veces violento de una mujer es de lo que trata este caso». El fiscal describió un incidente en el que Giggs le dio un cabezazo a Greville y le dio un «codazo deliberado» a su hermana, pero la defensa de Giggs dijo que «ni una sola vez utilizó la violencia ilegal contra Kate Greville». Reconoció ser infiel a muchas mujeres, pero insitió en que no ha agredido a ninguna.