El Reino Unido sigue pendiente del juicio contra Ryan Giggs, ex jugador del Manchester United y ex seleccionador de Gales. Se le acusa de abuso y agresiones contra su ex novia, Kate Greville, y conforme pasan los días se van conociendo muchos detalles de lo sucedido según las versiones de los propios implicados. Siguen saliendo a la luz informaciones describiendo algunos episodios violentos que supuestamente sufrió Kate, que ahora ha detallado las amenazas que supuestamente recibió del galés.

Ante el Tribunal de la Corona de Manchester se reprodujeron los correos electrónicos que Giggs le envió a Kate después de ella le bloquease en WhatsApp. «Nunca he estado cerca de amar a nadie más como te amo a ti. Eres la persona con la que he tenido más conexión, estas no son sólo promesas falsas. Lo digo en serio, ahora deja de ser un bebé y llámame por favor», comenzó el ex seleccionador.

Amenazas graves

Pero al no tener respuesta, Giggs fue endureciendo su manera de dirigirse a su ex pareja, a la que habría amenazado así: «Te acecharé como un loco, y sabes lo bueno que soy en eso. Eres una mierda horrible y no mereces ser madre. La forma en que me acabas de tratar y la forma en que te has comportado para tu información nunca la olvidaré. Estoy tan jodidamente enfadado en este momento que me estoy asustando porque podría hacer cualquier cosa».

Graves y terribles amenazas que siguen así: «Sigue ignorándome. Te veré pronto. Te odio por lo que me has hecho. Te odio. Odio. Odio. Odio» son algunos de los correos electrónicos que Giggs envió a su ex y que se leyeron en el tribunal un día después de que el mítico futbolista del United excusara las marcas en el cuerpo de Kate así: «Tuvimos sexo que teníamos con bastante frecuencia, lo que podría ser bastante duro, pero nada raro, sino simplemente duro. Fuimos los dos, especialmente después de no vernos durante un largo período de tiempo. Nos enviábamos mensajes sobre lo que íbamos a hacer».