El nuevo entrenador de Ana Peleteiro fue condenado a seis meses de cárcel por violencia conyugal

Benjamin Compaoré es el nuevo entrenador de Ana Peleteiro. La atleta española, una de las grandes deportistas de nuestro país, rompió el pasado domingo con Iván Pedroso, su entrenador durante los últimos ocho años, y ahora será su marido quien sea su técnico. Peleteiro, que tiene un bronce olímpico (en Tokio 2021), pasará a residir en Ribeira (localidad gallega de la provincia de La Coruña), donde hará sus entrenamientos y su preparación.

Compaoré es también el padre del hijo de Peleteiro y ambos forman una gran familia que Ana ha sabido compaginar con la élite. Cabe recordar que la atleta española es actual campeona de Europa de triple salto -oro en el último Europeo de Roma, disputado el pasado mes de junio- y lo fue ya tras haber sido madre.

Sin embargo, Benjamin Compaoré, que fue otro gran atleta en triple salto, tiene una mancha en su currículum. En noviembre de 2020, el ahora entrenador de Ana Peleteiro fue condenado por violencia conyugal. Tal y como recogió la Agencia EFE, además de numerosos medios franceses como L’Equipe o Le Parisien, Compaoré fue condenado por violencia conyugal a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento.

El ex atleta francés fue denunciado por su ex pareja, que afirmó haber sufrido violencia física, psicológica y verbal. Según su testimonio, Compaoré le dio un bofetón que le hizo caer y luego la mantuvo sujeta en el suelo, todo eso delante de sus hijos, en unos hechos que habrían ocurrido entre agosto de 2019 y marzo de 2020.

El Tribunal Correccional de Créteil, en la región de París y ante el que compareció en 2020 el ex atleta, acabó dictando esta condena de seis meses de cárcel, aunque exentos de cumplimiento. En la audiencia, el nuevo entrenador de Ana Peleteiro explicó que atravesó «problemas de comunicación» con su pareja en 2019 y que esto les llevó a comportamientos «que degeneraron» por ambas partes, explicaba entonces el diario Ouest France.

«Tanto ella como yo tenemos nuestras faltas, actuamos mal, yo también pude haber presentado una denuncia por violencia, pero no me estoy despejando de nada y asumo mis responsabilidades», dijo el deportista en sede judicial, recogía el citado diario. Campaoré explicó que su ex pareja acabó retirando la denuncia, pero al haber sido ya los hechos notificados ante la justicia, hubo juicio. Y acabó en condena al actual marido de Ana Peleteiro.

El Tribunal, eso sí, decidió que no se incluyera la condena a Campaoré en su expediente penal, como pedía su defensa. La ex pareja, que fue quien presentó la denuncia para después retirarla, corroboró lo dicho por el actual entrenador de la atleta española. La condena fue real -seis meses de prisión exentos de cumplimiento-, pero el Tribunal decidió que no se incluyera en su expediente.

La defensa de Ana Peleteiro

La atleta, una vez que saltó la polémica tras dar a conocer la identidad de su pareja, explicó que «Benjamin no tiene abierta ninguna causa o procedimiento judicial» y, tal y como ya hemos mencionado, «la denuncia fue retirada esas semanas después de ser interpuesta». «Benjamin es un excelente deportista, que trabaja para la Federación Francesa de Atletismo como entrenador de un grupo de jóvenes atletas. Cualquier persona con unos antecedentes penales como los relatados haría inviable ejercer un trabajo así e incluso acceder a las instalaciones deportivas», explicó entonces Ana Peleteiro.

Este suceso no emborrona la gran trayectoria deportiva de Benjamin Compaoré, que llegó a ser campeón de Europa en el año 2014, y fue una de las figuras más relevantes del atletismo francés. Además, también tiene un bronce en un Mundial en pista cubierta en el año 2016 y disputó hasta tres Juegos Olímpicos, los últimos los de Tokio 2020 (disputados en 2021 por la pandemia), cita en la que Ana Peleteiro ganó su medalla olímpica.