Ana Peleteiro pone a su marido como entrenador tras romper con Iván Pedroso

Ana Peleteiro ha anunciado este miércoles que su marido, Benjamin Compaoré, será su nuevo entrenador. La gallega terminó por sorpresa este domingo su relación con Iván Pedroso, su entrenador en los últimos ocho años, y tres días después ha comunicado la nueva noticia en una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de la Real Federación Española de Atletismo en Madrid.

«Es una decisión por motivos personales», comenzó diciendo la atleta española nada más empezar. Su marido es un ex atleta francés, especialista en la prueba de triple salto en la que llegó a ser campeón de Europa en 2014. Ahora, Ana Peleteiro ha decidido comenzar una nueva vida en Ribeira (A Coruña), su localidad natal, abandonando así Guadalajara en busca de dar impulso a su carrera tras el fracaso de los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Aunque no lo conocéis, Benjamin es un gran entrenador. Un profesional muy dedicado con una visión muy similar a la mía y también a la de Iván Pedroso», comentó Peleteiro, que dejó claro que ha sido todo cosa suya: «Ha sido un proyecto que le he presentado yo, mi marido nunca me ha dicho nada. Este cambio no es para bajar mi nivel, sino para todo lo contrario: para llegar de una vez por todas a los 15 metros. Benjamin es un loco del triple salto».

El cambio ha despertado mucha expectación, ya que Iván Pedroso está considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo del triple salto. De su mano ha conseguido ganar dos oros europeos, uno en pista cubierta y otro en exterior, además del bronce en Tokio 20202. El ex atleta cubano también es entrenador de Yulimar Rojas, la actual campeona mundial de la especialidad y que posee el récord mundial del triple salto con una marca de 15,74 metros.

«Entiendo que este cambio genere dudas y eso para mí es un halago, porque la gente se preocupa y quiere seguir viéndome ganar. Eso es el mejor regalo que me pudisteis hacer. Nuestro objetivo en Ribeira es crear un grupo de élite allí, pero hay que empezar por la base», señaló Peleteiro.

La que fuera bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 explicó que ha tomado la decisión cogiendo a otros atletas como referencia: «He tomado otros atletas como referencia para tomar esta decisión como Teddy Thamgo, Shelly Fraser-Pryce, Renaud Lavillenie, Gianmarco Tamberi, Nafi Thiam… todos cambiaron de entrenador para buscar algo nuevo». «Tener más de un entrenador es probable que puedas ser mejor deportista», añadió.

Un cambio sorpresa

Ana Peleteiro también explicó su decisión de no continuar con Iván Redondo y trasladarse de Guadalajara a Ribeira: «Cuando te sabes los entrenamientos de lunes a sábado, de enero a mayo, el cuerpo te pido algo nuevo por ese exceso de rutina», contó la atleta español sobre los motivos que le han llevado a dejar a su entrenador de ocho años.

«Mi relación con Iván está mejor que nunca. Ayer me dijo que, aunque digan que nos llevamos mal, me verán en los campeonatos celebrar todas tus victorias y nuestra amistad será eterna», concluyó la atleta española en la rueda de prensa.