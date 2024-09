Ana Peleteiro rompe con su entrenador Iván Pedroso

Ana Peleteiro rompe con su entrenador, el cubano aficando en España Iván Pedroso. La atleta española, actual campeona de Europa y bronce olímpico en Tokio 2021, ha comunicado que Pedroso deja de ser su entrenador después de ocho años en los que ha conseguido todos sus éxitos deportivos.

«Hoy es un día en el que me encuentro muy emocionada porque cierro una etapa y me gustaría hacer un homenaje a la persona que más me ha acompañado en este camino.», ha escrito Ana Peleteiro en sus redes sociales, un mensaje acompañado de una fotografía con Iván Pedroso.

La atleta gallega, de 28 años, afirma que «la vida son ciclos; que empiezan y acaban» y que «hay épocas en la vida que se disfrutan al 100%, que viene acompañadas de aprendizajes, experiencias, éxitos y derrotas, pero sobre todo vienen acompañadas de personas que marcan un antes y un después y estos últimos 8 años han sido una de esas épocas».

Con Pedroso como entrenador, Peleteiro ha conseguido ser campeona de Europa, dos veces tercera (bronce) mundial y también medallista olímpica. Eso sí, la atleta gallega viene de protagonizar una gran decepción al quedar sexta en la final de triple salto en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Peleteiro asegura que «estos años han sido de los más increíbles y surrealistas» de su vida, pero que se encuentra «muy emocionada» porque cierra una etapa y le gustaría homenajear a la persona que más le ha acompañado en el camino. Iván Pedroso es una de las grandes personalidades del atletismo, entrenador también de Yulimar Rojas, gran figura mundial del triple salto.

«Hoy quiero darte las gracias públicamente Iván. Gracias por darme la mano en un momento en el que casi todos me daban la espalda. Gracias por ser mi cómplice y mi amigo, tanto dentro como fuera de la pista. Gracias por creer en nosotros. Gracias por ayudarme a sacar lo mejor de mí. Gracias por entenderme siempre. Y sobre todo, gracias por apoyarme en esta decisión», indica Ana Peleteiro.

«Han sido unos años brutales y hoy cerramos este libro como sólo nosotros sabemos hacerlo: Felices, abrazados y unidos», afirma Peleteiro, quien manifiesta que se lleva «un amigo para toda la vida y miles de enseñanzas» que continuará poniendo en práctica hasta el final.

La campeona española añade que «ahora toca apostar por otro proyecto, buscar nuevas motivaciones, nuevos aprendizajes y continuar creciendo profesionalmente, pero desde otro lugar» y le asegura a Pedroso que es y siempre será su familia en mayúsculas.