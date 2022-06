La plataforma de criptomonedas Binance ha fichado a Cristiano Ronaldo para la creación de colecciones de NFTs exclusivas, un acuerdo que tendrá varios años de duración, según informó en un comunicado la propia empresa. Su serie de colecciones estarán a la venta de manera exclusiva en la plataforma de NFT de Binance desde finales de este año.

“Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo, y ha trascendido al deporte para convertirse en un icono en múltiples industrias. Ha acumulado una de las bases de fans más entregadas del mundo a través de su autenticidad, talento y trabajo de caridad”, dice el fundador y consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao. La intención será atraer a la comunidad deportiva al criptoespacio mediante campañas globales de tokens no fungibles (NFT).

“Orgulloso de asociarme con Binance. Juntos le daremos la oportunidad de poseer una pieza icónica de la historia del deporte. Cambiemos el juego NFT. Mi relación con los fanáticos es muy importante para mí, por lo que la idea de brindar experiencias y acceso sin precedentes a través de esta plataforma NFT es algo de lo que quería ser parte. Sé que los fanáticos disfrutarán la colección tanto como yo”, dijo Cristiano en un vídeo.

El acuerdo entre Ronaldo y Binance, que también trabaja con Luis Suárez o Iniesta, se produce en un momento de ciertas dudas en el mundo de las criptomonedas tras un crecimiento impresionante meses atrás. En esta línea, la popular compañía de intercambios de criptodivisas Coinbase comunicó hace unos días que reducirá un 18 % de su plantilla con el despido de 1.100 trabajadores. «La marea ha bajado y estamos viendo que muchas de estas empresas y plataformas descansaban sobre cimientos inestables e insostenibles», dijo Lee Reiners, ex funcionario de la Reserva Federal que enseña en la facultad de Derecho de la Universidad de Duke, a The New York Times.