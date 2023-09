La nueva guerra civil en Alpine acaba con una peineta de Gasly en plena carrera

Nueva guerra civil del equipo Alpine que ha acabado con una peineta de Pierre Gasly el pleno Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El piloto francés se enfadó con su equipo porque le pidieron que dejara pasar en la última vuelta a su compañero Esteban Ocon y lo exteriorizó con muchos gestos de enfado cuando todavía estaba pilotando su coche.

No es la primera vez que Alpine protagoniza un suceso de este tipo, aunque los ha habido incluso peores. Así ocurrió por ejemplo hace dos meses en el Gran Premio de Hungría, donde Gasly y Ocon ni siquiera consiguieron completar la vuelta inicial, ya que chocaron entre ellos en la primera curva y se vieron abocados a abandonar.

Gasly pissed of after bein mg asked to swap position with Ocon pic.twitter.com/T2zX2BDqZ9

— Formula One (@FormulaDNF) September 24, 2023