Notición en el Atlético: Le Normand entrena con los titulares

Notición en el Atlético: el francés Robin Le Normand ha entrenado hoy con los titulares y apunta al once que se enfrentará el jueves al Cacereño, en el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El central internacional ha formado pareja con el belga Axel Witsel en el ensayo dirigido por Simeone, y aunque aún es pronto para saber si será o no uno de los elegidos, lo cierto es que las sensaciones no pueden ser más positivas.

Robin Le Normand se lesionó en el derbi ante el Real Madrid del pasado 29 de septiembre al chocar con Tchouameni en el área del Atlético, lo que le produjo un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural, una lesión especialmente preocupante y que hay que tratar con máximo cuidado. El jugador ha tenido que esperar a que su cuerpo reabsorbiera por completo el golpe y, a partir de ahí, ha ido dando pasos para ir progresivamente acoplándose al trabajo de grupo. El pasado 22 de noviembre entrenó con casco y la pasada semana empezó a realizar suaves golpeos con la cabeza.

Hoy lunes parece haber superado el definitivo nivel al entrenar con los teóricos titulares. Ahora deberá ser Simeone el que confirme si viaja a Cáceres y luego habrá que esperar a conocer si forma o no parte del once inicial. De ser así el Atlético habría recuperado a un jugador capital en el arranque de temporada y cuya ausencia notó muchísimo el equipo. Con Le Normand en el campo sólo se encajaron cuatro goles, mientras que sin él la cifra se eleva a doce, de los que siete fueron en dos partidos de Champions ante Benfica (4-0) y Lille (1-3).

Junto a Le Normand, por lo visto en el entrenamiento de hoy, el equipo inicial en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres sería el formado por Musso, Azpilicueta, Witsel, Le Normand, Reinildo, Riquelme, Koke, Javi Serrano, Lino, Correa y Sorloth. Está por ver si Simeone insistirá en el 4-4-2 o si volverá a los tres centrales, ya que ambos sistemas sin perfectamente compatibles con esta alineación. El partido ante el Cacereño será el jueves a las siete de la tarde.