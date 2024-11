El regreso de Le Normand, muy cerca: ya entrena con casco

El regreso de Robin Le Normand a los terrenos de juego cada día está más cerca. El defensa francés ha entrenado hoy con casco, herramienta que utilizará en su vuelta a la actividad profesional, algo que depende exclusivamente de los médicos, que quieren tener la completa seguridad de que el hematoma subdural que sufrió en el partido ante el Real Madrid se ha absorbido por completo. No va a estar mañana ante el Alavés, pero su reaparición es inminente.

Robin Le Normand se lesionó en el derbi ante el Real Madrid el pasado 29 de septiembre. De momento se ha perdido ya ocho partidos oficiales y el de mañana será el noveno. Tal y como adelantó OKDIARIO el jugador intentó volver coincidiendo con los partidos ante el Lille y el Leganés, pero los servicios médicos no se lo permitieron porque no tenían plenas garantías de que el hematoma subdural se hubiera absorbida. No hay ahora tampoco noticias oficiales al respecto, pero desde luego si se ha incorporado a la dinámica de grupo es que la recuperación avanza por buen camino, y más tras la imagen de hoy entrenando con casco.

La ausencia de Le Normand estaba resultando catastrófica para el equipo. Con el francés en el campo sólo se encajaron cuatro goles. Sin él ya se han recibido 12, y eso contando con algunas intervenciones de Oblak magníficas que han evitado que la cifra fuera mayor. Poder volver a contar con la dupla Le Normand-Giménez es la noticia que llevaba mucho tiempo esperando Simeone, y que ahora está muy cerca de convertirse en realidad, aunque aún habrá que tener un poquito más de paciencia ya que ante el Alavés todo pinta a que los centrales serán Azpilicueta, Witsel y Lenglet.