Nolito cuelga las botas: «He sido un privilegiado»

El delantero Manuel Agudo ‘Nolito’, ex jugador del Barcelona y que disputó 16 partidos con la selección española, ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 36 años. El atacante llevaba sin equipo desde que abandonó el Ibiza al final de la pasada temporada y ha decidido colgar las botas de manera definitiva.

«Me dirijo a todos con una mezcla de emociones difíciles de describir. Ha llegado el momento en el que debo decir adiós a la pasión que ha sido mi vida durante tantos años: el fútbol. He sido un privilegiado y me he sentido afortunado de poder disfrutar al máximo nivel de este maravilloso deporte que me ha permitido vivir tantas cosas y llevarme, para siempre, innumerables recuerdos», dijo Nolito en su carta de despedida.

El futbolista debutó en 2004 con el Écija Balompié, en la Segunda División B, pasando entre 2008-2011 por la cantera del FC Barcelona, donde se estrenó en Primera y vio un abrir de puertas para su futuro en campo. También pasó por el Benfica luso (2011-2013), por el Granada (2012-2013), Celta de Vigo (2013-2017), donde volvió años más tarde, Manchester City (2016-2017), Sevilla FC (2017-2020) y finalmente, por el Ibiza (2022-2023).

«Agradecer especialmente a mi familia por apoyarme desde el primero al ultimo día, a toda la gente que ha formado parte, de una u otra forma, de mi carrera. A todos mis ex compañeros y trabajadores de todos los equipos en los cuales he tenido el placer de formar parte. Jamás olvidaré todo el cariño y aprecio que siempre me han transmitido los aficionados», añadió.